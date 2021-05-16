不甩停業禁令？ 白河警下午查獲無照小吃部營業

疫情持續延燒，中央已宣布全國休閒娛樂場所全部停止營業，台南市警方從昨深夜至今天凌晨已查獲10間業者仍偷偷營業，今下午近3點，白河警分局又查獲「榕樹下小吃部」不甩禁令持續營業，將依法函送衛生局裁罰。

據知，這家位於白河區中山路的「榕樹下小吃部」，本身為無照營業，警方下午近三點獲報，吳姓業者將大門關閉，將讓客人從側門進出飲酒作樂，不時還有喧嘩聲。警方趕至，還有客人高唱卡拉ok，明顯有消費行為，許多網友說，這根本是當政府是塑膠的。

白河警分局長陳明宏表示，為落實政府防疫政策，將持續不定時規畫擴大臨檢等專案勤務，加強稽查是否有居家隔離或檢疫民眾擅離住所外，並要求業者應落實「停止營業」等防疫措施，若查獲未遵守防疫規定者，一律函請衛生單位裁罰，以共同守護社區防線，維護市民健康。