聯成化工林園廠壓力鍋冒煙 廠方：是安全閥脫落

聯成化工林園廠今天下午4時許疑似壓力鍋冒煙，向高雄市消防局報案求助，現場已於晚間6時許降溫，聯成化工表示，是因機器太久沒用，突然啟用導致安全閥脫落，沒有安全疑慮，環保局已派員到場，確切原因待查。

聯成化工表示，機器因已停機3、4個月，突然啟動造成壓力過大、安全閥跳脫，才有此次事件，是正常的安全機制，沒有毒性也無安全疑慮。

高雄市消防局今天下午4點43分獲報，聯成化工林園廠發生壓力鍋冒煙狀況，派遣林園、大林、高桂等分隊前往搶救，到場發現壓力鍋沒有燃燒，僅冒出陣陣黑煙，立即關閉閥門、斷料，並拉水線以水霧防護降溫。