快訊

桃園某國中爆疑學生染疫 明起至5月30日全校停課

葡萄盤商家族13人染疫 彰縣發「快篩動員令」匡列1300人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯成化工林園廠壓力鍋冒煙 廠方：是安全閥脫落

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

聯成化工林園廠今天下午4時許疑似壓力鍋冒煙，向高雄市消防局報案求助，現場已於晚間6時許降溫，聯成化工表示，是因機器太久沒用，突然啟用導致安全閥脫落，沒有安全疑慮，環保局已派員到場，確切原因待查。

聯成化工表示，機器因已停機3、4個月，突然啟動造成壓力過大、安全閥跳脫，才有此次事件，是正常的安全機制，沒有毒性也無安全疑慮。

高雄市消防局今天下午4點43分獲報，聯成化工林園廠發生壓力鍋冒煙狀況，派遣林園、大林、高桂等分隊前往搶救，到場發現壓力鍋沒有燃燒，僅冒出陣陣黑煙，立即關閉閥門、斷料，並拉水線以水霧防護降溫。

今年一月曾因火警造成空汙及多項缺失遭罰500多萬，本次又發生壓力鍋冒煙情況，高市環保局及勞工局目前已派員到場了解實際狀況，確認是否有空汙等安全疑慮。

聯成化工林園工廠今天下午發生壓力鍋冒煙情況，廠方回應，是太久沒開，壓力太大致安全閥脫落。記者陳玫伶／翻攝
聯成化工林園工廠今天下午發生壓力鍋冒煙情況，廠方回應，是太久沒開，壓力太大致安全閥脫落。記者陳玫伶／翻攝
聯成化工林園工廠今天下午發生壓力鍋冒煙情況，廠方回應，是太久沒開，壓力太大致安全閥脫落。記者陳玫伶／翻攝
聯成化工林園工廠今天下午發生壓力鍋冒煙情況，廠方回應，是太久沒開，壓力太大致安全閥脫落。記者陳玫伶／翻攝

高雄市

延伸閱讀

聯成化工林園廠壓力鍋冒煙 幸未燃燒目前已降溫

紙餐具易有異味成垃圾 環保局輔導自助餐、便當店回收

嘉市6年無熱水器中毒案 消防替447戶做這事

北市某國小實驗機構學生確診 環保局急消毒托嬰停課2周

相關新聞

網瘋傳騎機車17日起不戴口罩開罰 南投警逮到造謠者

臉書地方社群近期遭人貼文，指稱「5月17日起未戴口罩者可開罰3000至15000元」，引發網路熱議，經南投警分局查察為假...

基隆高中生還在做疫調 網路流傳足跡表 林右昌追究嚴辦

基隆市長林右昌今天表示，基隆新增2例確診本土病例，一個是學齡前小女孩，沒有特殊接觸史，另一個高中生還沒完成疫調。今天網路...

聯成化工林園廠壓力鍋冒煙 廠方：是安全閥脫落

聯成化工林園廠今天下午4時許疑似壓力鍋冒煙，向高雄市消防局報案求助，現場已於晚間6時許降溫，聯成化工表示，是因機器太久沒...

台中2件溺水案 男子戲水溺斃另有一具女性浮屍

台中海線今天陸續發生二件溺水意外，21歲黃姓男子到台中港環港北路附近海邊戲水，不幸溺水，送醫急救不治；另外，海巡人員在大...

高雄一港口北堤冒無名屍 大腿留13公分傷疤身分待查

高雄港一港口北堤今早發現一具浮屍，死者上身赤裸，僅穿著一件32腰牛仔褲，無明顯外傷，警方研判疑似為失足落海的釣客，今下午...

聯成化工林園廠壓力鍋冒煙 幸未燃燒目前已降溫

聯成化工林園廠今年一月曾因火警遭罰500多萬，高雄市消防局今天下午4點43分獲報，聯成化工林園廠發生壓力鍋冒煙狀況，派遣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。