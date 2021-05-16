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聯成化工林園廠壓力鍋冒煙 廠方：是安全閥脫落
聯成化工林園廠今天下午4時許疑似壓力鍋冒煙，向高雄市消防局報案求助，現場已於晚間6時許降溫，聯成化工表示，是因機器太久沒用，突然啟用導致安全閥脫落，沒有安全疑慮，環保局已派員到場，確切原因待查。
聯成化工表示，機器因已停機3、4個月，突然啟動造成壓力過大、安全閥跳脫，才有此次事件，是正常的安全機制，沒有毒性也無安全疑慮。
高雄市消防局今天下午4點43分獲報，聯成化工林園廠發生壓力鍋冒煙狀況，派遣林園、大林、高桂等分隊前往搶救，到場發現壓力鍋沒有燃燒，僅冒出陣陣黑煙，立即關閉閥門、斷料，並拉水線以水霧防護降溫。
今年一月曾因火警造成空汙及多項缺失遭罰500多萬，本次又發生壓力鍋冒煙情況，高市環保局及勞工局目前已派員到場了解實際狀況，確認是否有空汙等安全疑慮。
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