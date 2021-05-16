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台中2件溺水案 男子戲水溺斃另有一具女性浮屍

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中海線今天陸續發生二件溺水意外，21歲黃姓男子到台中港環港北路附近海邊戲水，不幸溺水，送醫急救不治；另外，海巡人員在大甲區臨江路堤岸邊海岸，發現一具女性浮屍。

台中市消防局今天中午1點多獲報，台中港環港北路有民眾戲水落海案件，台中港務消防隊立即派遣防風林及南堤分隊出勤共3車12人出勤，台中市消防局支援3車9人到場搶救。

台中港務消防隊人員到達現場與報案人接觸後，確認溺水地點在靠近9號風車，但無法看見落海人員，消防隊員通報海巡人員協助搜尋，海巡人員協助支援船艇和人員協助搜救。

今天下午2點35分，搜救人員發現溺水者卡在消波塊上，但船艇無法靠近，消防隊員徒步前往救援，將溺者救援上岸，無生命徵象，送往梧棲童綜合醫院急救，下午3點50分宣告死亡，警方查出是死者是彰化21歲黃姓男子。

另外，台中警方今天下午5點35分接獲報案，大甲區臨江路近堤岸邊海岸疑有浮屍，消防隊員到場發現，女子已明顯死亡，遺體已浮腫，且被浪沖至沙灘上，警方在附近地面找到她的手機，查出是49歲陳姓女子，已通知家屬到場調查她落海原因中。

台中港今天發生戲水溺斃意外。圖／台中港務消防隊提供
台中港今天發生戲水溺斃意外。圖／台中港務消防隊提供
台中港今天發生戲水溺斃意外。圖／台中港務消防隊提供
台中港今天發生戲水溺斃意外。圖／台中港務消防隊提供
台中港今天發生戲水溺斃意外。圖／台中港務消防隊提供
台中港今天發生戲水溺斃意外。圖／台中港務消防隊提供
台中港今天發生戲水溺斃意外。圖／台中港務消防隊提供
台中港今天發生戲水溺斃意外。圖／台中港務消防隊提供

溺水 台中市

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