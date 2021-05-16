網瘋傳騎機車17日起不戴口罩開罰 南投警逮到造謠者

臉書地方社群近期遭人貼文，指稱「5月17日起未戴口罩者可開罰3000至15000元」，引發網路熱議，經南投警分局查察為假消息，為免民眾轉傳造成恐慌，警方追查貼文者確認為鄒姓市民，今通知其到案說明，後續將函送南投地檢署法辦。

南投警分局指出，一名鄒姓男網友昨在臉書地方社團「南投人聊天室」貼文稱，5月17日開始（未戴口罩）者罰款3000到15000元，並稱有人配抓耙子拍到騎機車未戴口罩，罰單照開3000到15000元，強調一定要戴口罩，引發網友熱議。

該貼文後來雖被刪除下架，但已有不少人截圖，南投警分局執行網路巡邏勤務也迅速發現，為免民眾轉傳造成恐慌，警方立即組成專案小組積極追查貼文者帳號，查出是居住於南投市鄒姓男子所張貼，同時也與南投衛生局研議其行為是否違法。

警方表示，經與專案與南投縣衛生局人員連繫後確認，鄒男在網路社團所散布不實消息已違反「特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」、「傳染病防治法相關規定」，今通知鄒男案說明，訊後已將其函送台灣南投地方檢察署偵辦。

而鄒男表示，只是出自於好心，看人家分享才想說放上來，讓大家知道，絕對不是刻意要亂貼文；警方則提醒，接獲來源不明或未經證實疫情資訊，切勿私自臆測，也不要擅自散布訊息，以免觸法。