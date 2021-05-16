騎機車未戴口罩將開罰 ? 南警：這是假消息

國內疫情升高，有網友於社群平台上轉傳，內容指出5月17日開始騎機車未戴口罩者罰款3千元到1萬5千元，目前已有人在當抓耙子。台南市警察局交通大隊今天澄清，道路交通管理處罰條例並無處罰騎機車未戴口罩規定，呼籲大家全力防疫，不要任意散播未經查證的不實消息。

網傳內容指出，「5月17日開始（未戴口罩）者罰款3000到15000元」，內容指出，目前已有人在當抓耙子，騎機車未戴口罩被照相罰單，將開3000到15000元，並強調，5月17日開始實施，呼籲民眾小心。」。

交大表示，依據道路交通管理處罰條例第31條第6項：「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣五百元罰鍰」。現行道路交通管理處罰條例並無處罰騎機車未戴口罩規定。