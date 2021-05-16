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騎機車未戴口罩將開罰 ? 南警：這是假消息

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

國內疫情升高，有網友於社群平台上轉傳，內容指出5月17日開始騎機車未戴口罩者罰款3千元到1萬5千元，目前已有人在當抓耙子。台南市警察局交通大隊今天澄清，道路交通管理處罰條例並無處罰騎機車未戴口罩規定，呼籲大家全力防疫，不要任意散播未經查證的不實消息。

網傳內容指出，「5月17日開始（未戴口罩）者罰款3000到15000元」，內容指出，目前已有人在當抓耙子，騎機車未戴口罩被照相罰單，將開3000到15000元，並強調，5月17日開始實施，呼籲民眾小心。」。

交大表示，依據道路交通管理處罰條例第31條第6項：「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣五百元罰鍰」。現行道路交通管理處罰條例並無處罰騎機車未戴口罩規定。

「非常時期在網路上散播假消息，容易造成恐慌及誤導。」台南市政府警察局交通大隊說，員警並未對騎機車有戴安全帽不戴口罩者開罰，但仍誠懇的呼籲大家外出，就戴上口罩以免成為防疫的破口。

網友轉傳員警將針對機車騎士未戴口罩者開罰，台南市交通大隊今表示這是假消息。圖／本報資料照片
網友轉傳員警將針對機車騎士未戴口罩者開罰，台南市交通大隊今表示這是假消息。圖／本報資料照片

口罩 警察

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