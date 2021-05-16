嘉市6年無熱水器中毒案 消防替447戶做這事

嘉義市消防局日前到侯姓男子家中訪視，發現熱水器裝在廚房，且沒有對外通風，立即協助他申請補助，換成強制排氣的熱水器、排氣管設到屋外，解除一氧化碳中毒疑慮，侯也稱「之前都有異味」；消防局表示，6年來替447戶遷移熱水器，也維持6年至今零發生熱水器導致中毒的案件。

消防局表示，約2008年起與欣嘉石油氣公司、以及燃氣熱水器的承裝業者合作，只要發現民眾家中熱水器位置或空間有排換氣不良，恐極易發生缺氧、一氧化碳中毒時，業者就會主動行文給消防局，局內會派人前往，協助居家診斷與輔導改善。

消防局指出，嘉市府每年補助12萬9000元、消防署補助3萬3000元，供民眾申請遷移或新購熱水器，每戶上限3000元，低收最高請領1萬2000元；自2015年起至今，嘉市消防局總計替447戶遷移熱水器，補助安裝等費用共134萬1000元。

消防局也指，相關案件都會列管，由於經費有限，若該年度名額滿，消防人員仍會協助初步的環境改善，例如開窗、陽台不要掛衣服等加強通風，假設熱水器很有疑慮，會建議自行更換。