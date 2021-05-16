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查獲永康太陽能光電工地違反工安 南市府將罰7萬

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府勞工局今天上午接獲民眾通報永康區某太陽能光電工程營建工地有勞工施工未戴安全帽等多項違反工安情事，勞工局接獲通知後立即與勞動部職安署南區職安中心進行勞動檢查，檢查結果發現5項缺失，已要求業者部分停工，將罰鍰7萬元。

勞工局與勞動部職安署南區職安中心前往執行勞動檢查，結果發現包括一、勞工未戴安全帽。二、高度二公尺開口未設護欄。三、開挖深度超過1.5公尺，未有相關防止土壤崩塌設備或計算書確認安全。四、怪手當吊掛使用。五、起重機吊掛作業吊鉤未具防脫落裝置等計5項缺失，針對現場有發生職業災害虞處理部分停工，將罰鍰7萬元。

勞工局長王鑫基表示，營造作業風險高，根據統計，去年全國重大職災仍以營造業為最多，且全國營造工程業職災給付千人率歷年皆為各行業之冠，災害類型則以墜落、滾落占比最高，勞動部已將今（110）年定為「營造業減災加強年」，以勤查重罰重點策略。

南市職安健康處代理處長陳美顏表示，根據109年度職安法裁處分析，以雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用為最高；而雇主對勞工於高差超過1.5公尺以上場所作業時，未設置能使勞工安全上下設備、對於高度2公尺以上場所作業時，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，為常見違法樣態，提醒各事業單位務必依職業安全衛生法規定，如有相關疑問，可向南市職安健康處洽詢，電話（06）2150806。

台南市政府勞工局會同職安署南區職安中心查獲永康太陽能光電工地違反工安 ，南市府將開罰。圖／台南市政府勞工局提供
台南市政府勞工局會同職安署南區職安中心查獲永康太陽能光電工地違反工安 ，南市府將開罰。圖／台南市政府勞工局提供
台南市政府勞工局會同職安署南區職安中心查獲永康太陽能光電工地違反工安 ，南市府將開罰。圖／台南市政府勞工局提供
台南市政府勞工局會同職安署南區職安中心查獲永康太陽能光電工地違反工安 ，南市府將開罰。圖／台南市政府勞工局提供

勞工局 勞動部 工安

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