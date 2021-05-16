萬華爆發疫情警分局仍要求績效？分局：爆發前的事

臉書靠北警察出現爆料內容，指責分局在疫情爆發時仍要求績效。記者廖炳棋/翻攝 臉書「靠北警察」今天早上出現一篇貼文與截圖，內容是爆料這兩天疫情爆發期間，疫情重災區的萬華分局竟仍然在分局內的LINE群組中要求刑案績效，頓時引發網友一片撻伐，不過萬華警分局緊急在中午澄清，強調截圖內容不是疫情爆發後的事，是疫情爆發前的對話內容，卻被有心人張冠李戴。

萬華警分局澄清，網友爆料的截圖是5月13日，警察局公布打詐績效，萬華警分局因為成績不佳，因此在群組PO文鼓勵大家「防疫期間，大家辛苦，績效還是要加油」。

萬華警分局陳姓偵查隊長隨後轉貼在偵查隊群組，請大家趕快把手邊現有績效的案子，趕快報出去，好讓局統計數字可以顯現，並沒有要求持續加強查緝的意思。

萬華警分局說，萬華區爆發社區疫情後，分局長就帶分局全體同仁全力投入防疫作為，隨時在群組提醒同仁注意自身安全、值勤時穿戴完整防護裝備，保護同仁健康；並提醒同仁盡速前往施打疫苗。

偵查隊長14日也在群組指示，注意相關防疫措施，並實施相關防疫作為，以保護同仁及單位安全，並報請上級立即停止辦理所有臨檢勤務，降低感染風險。