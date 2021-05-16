快訊

直播／本土暴增、還有132例感染源待釐清 陳時中記者會說明

台灣學生睡不飽！ 補習、學校兩頭燒 課業壓力「你累了嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華爆發疫情警分局仍要求績效？分局：爆發前的事

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

臉書靠北警察出現爆料內容，指責分局在疫情爆發時仍要求績效。記者廖炳棋/翻攝
臉書靠北警察出現爆料內容，指責分局在疫情爆發時仍要求績效。記者廖炳棋/翻攝
臉書「靠北警察」今天早上出現一篇貼文與截圖，內容是爆料這兩天疫情爆發期間，疫情重災區的萬華分局竟仍然在分局內的LINE群組中要求刑案績效，頓時引發網友一片撻伐，不過萬華警分局緊急在中午澄清，強調截圖內容不是疫情爆發後的事，是疫情爆發前的對話內容，卻被有心人張冠李戴。

萬華警分局澄清，網友爆料的截圖是5月13日，警察局公布打詐績效，萬華警分局因為成績不佳，因此在群組PO文鼓勵大家「防疫期間，大家辛苦，績效還是要加油」。

萬華警分局陳姓偵查隊長隨後轉貼在偵查隊群組，請大家趕快把手邊現有績效的案子，趕快報出去，好讓局統計數字可以顯現，並沒有要求持續加強查緝的意思。

萬華警分局說，萬華區爆發社區疫情後，分局長就帶分局全體同仁全力投入防疫作為，隨時在群組提醒同仁注意自身安全、值勤時穿戴完整防護裝備，保護同仁健康；並提醒同仁盡速前往施打疫苗。

偵查隊長14日也在群組指示，注意相關防疫措施，並實施相關防疫作為，以保護同仁及單位安全，並報請上級立即停止辦理所有臨檢勤務，降低感染風險。

萬華分局強調，疫情爆發後，警政署停止辦理所有專案評核，警分局所有員警全力投入「防疫」抗戰，備感壓力與艱難，希望各界多點支持與鼓勵，讓身處防疫前線的警察能全力完成抗疫工作。

臉書靠北警察出現爆料內容，指責萬華警分局在疫情爆發時仍要求績效；但警分局澄清對話內容的發生時間是在疫情爆發前，被人張冠李戴。記者廖炳棋/翻攝
臉書靠北警察出現爆料內容，指責萬華警分局在疫情爆發時仍要求績效；但警分局澄清對話內容的發生時間是在疫情爆發前，被人張冠李戴。記者廖炳棋/翻攝
臉書靠北警察出現爆料內容，指責萬華警分局在疫情爆發時仍要求績效；但警分局澄清對話內容的發生時間是在疫情爆發前，被人張冠李戴。記者廖炳棋/翻攝
臉書靠北警察出現爆料內容，指責萬華警分局在疫情爆發時仍要求績效；但警分局澄清對話內容的發生時間是在疫情爆發前，被人張冠李戴。記者廖炳棋/翻攝
臉書靠北警察出現爆料內容，指責萬華警分局在疫情爆發時仍要求績效；但警分局澄清對話內容的發生時間是在疫情爆發前，被人張冠李戴。記者廖炳棋/翻攝
臉書靠北警察出現爆料內容，指責萬華警分局在疫情爆發時仍要求績效；但警分局澄清對話內容的發生時間是在疫情爆發前，被人張冠李戴。記者廖炳棋/翻攝

疫情 警察

延伸閱讀

外帶防疫！貳樓「全面5折」、大師兄銷魂麵「送小菜」

嘉義縣準備三級警戒 翁章梁視察補習班籲落實防疫

校園缺防疫物資 幼教總會：教育部今年還沒配發

確診住院後才說女友萬華茶室做 三重聯醫關急診今恢復

相關新聞

萬華爆發疫情警分局仍要求績效？分局：爆發前的事

臉書「靠北警察」今天早上出現一篇貼文與截圖，內容是爆料這兩天疫情爆發期間，疫情重災區的萬華分局竟仍然在分局內的LINE群...

打前女友遭索討50萬！男涉持刀亂砍3人 刺心臟7公分致死

吳姓男子涉嫌對前女友胡姓女子家暴遭訴，胡女今年2月找來林等3名男子至吳男家談判，開口討50萬元賠償金，吳男疑似不滿胡女稱...

被火吻的消防英雄成為刊物封面人物 挺身倡議臉部平權

5月17日是「國際臉部平權日」，本報願景工程關注臉部平權議題，呼籲善待每一張臉，讓顏損傷友能自在生活，減少異樣眼光。曾在...

影／台南安平水產行火災 2樓鐵皮屋冒出大量黑煙

台南市安平區慶平路一家水產行2樓雜物間，今天中午11點多發生火災，2樓鐵皮屋冒出大量濃煙，消防人員到場出水滅水，冒險架梯...

疑戶外太陽能設備故障 永康UNIQLO服飾店起火

台南市永康區永大路三段日系UNIQLO服飾店，今上午傳出火警，消防局獲報趕往灌救，初步調查，疑戶外太陽能電力設備發故障冒...

網路散布確診案例不實足跡 雖道歉仍被法辦

在新冠肺炎疫情緊繃之際，近日網路流傳彰化縣境外移入案1237確診病例在彰化市及和美鎮的8處足跡，已造成民眾恐慌外，其中一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。