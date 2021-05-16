築起防護罩！台中和平警分局各所防疫隔板加強版完工

全民防疫，常和民眾第一線接觸的派出所也加強防疫，台中市和平警分局各派出所已完成加強版隔離板，包括值班台透明壓克力板加高，保護員警和民眾，洽公民眾看到加強防疫措施，也感受到防疫重要和緊張氣氛。

和平警分局表示，分局有12個派出所，最近陸續完成防疫措施升級版，各派出所員警辦公場所都採OA辦公桌或壓克力板，隔離板有60公分高，值班台的透明壓克力板比人高，員警和洽公民眾面對面溝通時，也嚴密隔離防疫。

和平警分局實施嚴格防疫措施，要求辦公室每天消毒辦公室二次以上；分局第二辦公室，下周一要全面消毒，做好異地上班之準備；警方也鼓勵員警施打新冠肺炎疫苗。

和平分局通報各單位，若受通知協助疫調，應迅速全力配合辦理；有關疫情假訊息之查處應迅速，並主動發佈新聞澄清；如有具體成效，從優敘獎；台中市防疫APP請員警仁踴躍下載使用，並鼓勵宣導家人及朋友下載，以提升防疫效果；各單位勤務車輛，每天比照辦公廳舍消毒二次；若有戒送人犯或其他為民服務措施，勤畢應立即全面消毒，特別注意車門把。