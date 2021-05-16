打前女友遭索討50萬！男涉持刀亂砍3人 刺心臟7公分致死

吳姓男子涉嫌對前女友胡姓女子家暴遭訴，胡女今年2月找來林等3名男子至吳男家談判，開口討50萬元賠償金，吳男疑似不滿胡女稱「不給錢找你媽要」瞬間抓狂，持水果刀亂砍林等3人，其中一刀刺進林男心臟至少7.5公分致死，士林地檢署偵結，依照殺人罪嫌起訴。

起訴指出，39歲吳男在今年2月3日毆打30歲胡女，案件已起訴，胡女不滿家暴事件，2月23日凌晨在吳男家協商賠償，並找來21歲林男、21歲陳男、19歲彭男陪同，林等3人要求吳男簽下和解書賠償50萬元。

吳不滿胡女等4人要求，且疑似聽聞胡女稱「不給錢叫找你媽要」，瞬間抓狂情緒失控衝進房間拿出一把水果刀，衝向客廳砍殺林等3人。

林當場遭尖銳水果刀刺進左側胸部心臟，當場倒臥血泊，沒有生命跡象，送醫急救約1小時宣告不治；陳右手開放性傷口，肌腱斷裂；彭男則受有雙側胸腔、左腹部穿刺傷等，現場一片混亂胡女趁隙報警，警方到場後逮捕吳男，現場拉起封鎖線採證。

吳男供稱，林等3人要求他賠50萬元，但自認為不用賠償，又怕他們去找母親討錢，才會進房拿刀殺他們。

林男死亡後經相驗發現，刀傷刺進左胸，刺穿心包膜、右心室壁，刺傷右心室中隔，刺入深入至少約7.5公分。加上現場監視器畫面，吳等人原本在客廳討論賠償事宜，凌晨1時許，吳進房內拿刀後，在客廳砍殺林等3人，全案依照殺人罪嫌起訴。