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被火吻的消防英雄成為刊物封面人物 挺身倡議臉部平權

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導

5月17日是「國際臉部平權日」，本報願景工程關注臉部平權議題，呼籲善待每一張臉，讓顏損傷友能自在生活，減少異樣眼光。曾在高雄氣爆中遭火吻的消防員余泰運對此事很有感，最近成為《港都消防季刊》封面人物，挺身倡議臉部平權，呼籲「別用你的目光，讓燒燙傷者心靈再次灼傷」。

2014年8月1日高雄氣爆，當時有5名消防員、2名義消殉職，20多名消防人員受傷，副中隊長余泰運經歷14次手術、2年復健期，4年多前回到熟悉的消防工作，雙手靈活度不如以往，臉上留下火吻傷疤，但投身消防初心沒變，同事觀察，余泰運受傷前較拘謹，浴火重生後變得幽默，不只相貌，個性也改變。

余泰運坦言，雖然個性樂天，仍常因旁人獵奇目光感到不自在，只能自我安慰「沒關係，我不是靠臉吃飯的」。

余泰運回憶受傷那一晚，他被上千度烈焰灼傷臉部、雙手，送進醫院那晚，老婆、孩子趕到醫院急診室從他面前經過卻認不得人，就知道他傷得多重，要求兒子拿手機拍一張他的容貌，讀大學的兒子噙著淚說「爸，我不敢拍」，他當下心裡有底，反過來安慰家人別擔心。

經歷14次大小手術，在加護病房28天、一般病房22天，加上2年復健期，每個階段都非常難熬。余泰運說，轉入普通病房某一夜，他要妻子回家休息，他獨留在病房，被頭部壓力衣壓迫得整夜難眠，感覺臉一直發熱發脹，他說，那是受傷後第一次落淚，之後他加入陽光基金會高雄重建中心，認識許多病友，彼此相互打氣，走過人生幽谷。

「顏損傷友不需要同情，需要的是尊重！」余泰運說，他雙耳是取自頭皮去植皮，雙手新皮膚取自鼠蹊部，手指上會長出原本不該在手部的毛髮，臉、手部疤痕仍明顯，許多人會好奇地多問、多看，他提醒自己「別介意」，也希望透過他的說明，扭轉外界對顏面差異的偏見。

本報關注臉部平權議題，倡議「履歷不貼照」行動，盼用人單位至少給顏損傷友一個面談機會。余泰運說，他很幸運受傷後還能回到最愛的消防崗位，認同找工作不是選美，希望大家能看見顏損者的專業與能力。

陽光基金會近年持續宣導臉部平權觀念，訂每年5月17日為臉部平權日，為讓臉部平權意識向下扎根，陽光基金會不只走進傷友心底，也勤於走進校園，希望臉部平權風氣遍地開花。

正在就學中的傷友若治療告一段落要重返校園，陽光會協助親師一起為孩子做就學預備，前進學校宣導，讓師生了解傷友只是外表不同，營造友善尊重的校園環境。

陽光基金會南區服務中心主任葉育秀說，基金會工作人員通常從傷友住進醫院開始陪伴，鼓勵傷友到各地重建中心參與復健較不孤單，傷友彼此打氣，且許多志工是過來人，生命影響生命，能支持傷友挺過漫長復健期。陽光基金會表示，臉部平權在台灣尚在萌芽階段，希望有朝一日平權觀念能深植在每個人心中。

高雄市消防局第二大隊第二中隊副中隊長余泰運在高雄氣爆中遭火吻，他顏面、手部受傷，4年多前回到他最愛的消防工作，熱情不減。記者王慧瑛／攝影
高雄市消防局第二大隊第二中隊副中隊長余泰運在高雄氣爆中遭火吻，他顏面、手部受傷，4年多前回到他最愛的消防工作，熱情不減。記者王慧瑛／攝影
燒傷病人復原之路相當磨人，須穿壓力衣讓皮膚恢復得較平整，病人要有鋼鐵般意志力才能挺過難關。圖／余泰運提供
燒傷病人復原之路相當磨人，須穿壓力衣讓皮膚恢復得較平整，病人要有鋼鐵般意志力才能挺過難關。圖／余泰運提供
走過燒燙傷難關，余泰運（右二）重返消防工作崗位，也樂於當志工，推廣臉部平權觀念。圖／余泰運提供
走過燒燙傷難關，余泰運（右二）重返消防工作崗位，也樂於當志工，推廣臉部平權觀念。圖／余泰運提供
燒傷病人復原之路相當磨人，要相當堅強才能挺過難關。圖／余泰運提供
燒傷病人復原之路相當磨人，要相當堅強才能挺過難關。圖／余泰運提供
走過燒燙傷挑戰，余泰運（中）重返消防工作崗位，也樂於當志工，推廣臉部平權觀念。圖／余泰運提供
走過燒燙傷挑戰，余泰運（中）重返消防工作崗位，也樂於當志工，推廣臉部平權觀念。圖／余泰運提供
高雄市消防局第二大隊第二中隊副中隊長余泰運日前成為《港都消防季刊》封面人物，挺身倡議臉部平權。圖／取自港都消防大小事臉書
高雄市消防局第二大隊第二中隊副中隊長余泰運日前成為《港都消防季刊》封面人物，挺身倡議臉部平權。圖／取自港都消防大小事臉書
高雄市消防局第二大隊第二中隊副中隊長余泰運在高雄氣爆中遭火吻，他顏面、手部受傷，4年多前回到他最愛的消防工作，認真態度始終如一。記者王慧瑛／攝影
高雄市消防局第二大隊第二中隊副中隊長余泰運在高雄氣爆中遭火吻，他顏面、手部受傷，4年多前回到他最愛的消防工作，認真態度始終如一。記者王慧瑛／攝影
高雄市消防局第二大隊第二中隊副中隊長余泰運（中）個性開朗，同事相當欽佩他的耐力與意志力。記者王慧瑛／攝影
高雄市消防局第二大隊第二中隊副中隊長余泰運（中）個性開朗，同事相當欽佩他的耐力與意志力。記者王慧瑛／攝影
余泰運回憶受傷那一晚，他被上千度烈焰灼傷臉部、雙手，消防衣也破損。圖／余泰運提供
余泰運回憶受傷那一晚，他被上千度烈焰灼傷臉部、雙手，消防衣也破損。圖／余泰運提供

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