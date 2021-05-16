被火吻的消防英雄成為刊物封面人物 挺身倡議臉部平權

5月17日是「國際臉部平權日」，本報願景工程關注臉部平權議題，呼籲善待每一張臉，讓顏損傷友能自在生活，減少異樣眼光。曾在高雄氣爆中遭火吻的消防員余泰運對此事很有感，最近成為《港都消防季刊》封面人物，挺身倡議臉部平權，呼籲「別用你的目光，讓燒燙傷者心靈再次灼傷」。

2014年8月1日高雄氣爆，當時有5名消防員、2名義消殉職，20多名消防人員受傷，副中隊長余泰運經歷14次手術、2年復健期，4年多前回到熟悉的消防工作，雙手靈活度不如以往，臉上留下火吻傷疤，但投身消防初心沒變，同事觀察，余泰運受傷前較拘謹，浴火重生後變得幽默，不只相貌，個性也改變。

余泰運坦言，雖然個性樂天，仍常因旁人獵奇目光感到不自在，只能自我安慰「沒關係，我不是靠臉吃飯的」。

余泰運回憶受傷那一晚，他被上千度烈焰灼傷臉部、雙手，送進醫院那晚，老婆、孩子趕到醫院急診室從他面前經過卻認不得人，就知道他傷得多重，要求兒子拿手機拍一張他的容貌，讀大學的兒子噙著淚說「爸，我不敢拍」，他當下心裡有底，反過來安慰家人別擔心。

經歷14次大小手術，在加護病房28天、一般病房22天，加上2年復健期，每個階段都非常難熬。余泰運說，轉入普通病房某一夜，他要妻子回家休息，他獨留在病房，被頭部壓力衣壓迫得整夜難眠，感覺臉一直發熱發脹，他說，那是受傷後第一次落淚，之後他加入陽光基金會高雄重建中心，認識許多病友，彼此相互打氣，走過人生幽谷。

「顏損傷友不需要同情，需要的是尊重！」余泰運說，他雙耳是取自頭皮去植皮，雙手新皮膚取自鼠蹊部，手指上會長出原本不該在手部的毛髮，臉、手部疤痕仍明顯，許多人會好奇地多問、多看，他提醒自己「別介意」，也希望透過他的說明，扭轉外界對顏面差異的偏見。

本報關注臉部平權議題，倡議「履歷不貼照」行動，盼用人單位至少給顏損傷友一個面談機會。余泰運說，他很幸運受傷後還能回到最愛的消防崗位，認同找工作不是選美，希望大家能看見顏損者的專業與能力。

陽光基金會近年持續宣導臉部平權觀念，訂每年5月17日為臉部平權日，為讓臉部平權意識向下扎根，陽光基金會不只走進傷友心底，也勤於走進校園，希望臉部平權風氣遍地開花。

正在就學中的傷友若治療告一段落要重返校園，陽光會協助親師一起為孩子做就學預備，前進學校宣導，讓師生了解傷友只是外表不同，營造友善尊重的校園環境。