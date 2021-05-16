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影／台南安平水產行火災 2樓鐵皮屋冒出大量黑煙
台南市安平區慶平路一家水產行2樓雜物間，今天中午11點多發生火災，2樓鐵皮屋冒出大量濃煙，消防人員到場出水滅水，冒險架梯打開2樓窗戶，火勢在約30分鐘後控制，至於起火原因待火災調查科人員進一步鑑定調查。
「水產行失火了，快來滅火！」台南市消防局救災救護中心今天中午約11點多接獲民眾報案，位於安平區慶平路水產行2樓失火，冒出大量黑煙，中心派出安平、永華及中正等消防分隊到場滅火。
消防人員到場發現，一家經營水產直播的店家，2樓雜物間起火，店員和屋主都已逃出屋外，消防人員拉水線進入2樓滅火，同時冒險架梯上到2樓外打開窗戶，讓空氣流通，避免悶燒火勢擴大，經過消防人員全力搶救，火勢在30分鐘後控制，燃燒面積約30平方公尺。
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