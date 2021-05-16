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玉山林班八通關森林火災 直升機支援投水滅火

中央社 / 嘉義縣16日電

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班的八通關杜鵑營地附近今天發生森林火災，因地處偏遠，人員須步行約3天，上午除先請求直升機支援投水滅火，並協請載運人力至火場。

嘉義林管處副處長李定忠表示，林管處清晨5時5分接獲南投林管處轉知南投縣消防局通報八通關杜鵑營地附近發生森林火災，當地為轄管玉山事業區第52林班，行政區為南投縣信義鄉。

李定忠指出，林管處據報後，立即集結人力，因地處偏遠，人員須步行約3天，除了先請求空勤總隊支援直升機空中投水滅火外，另協請空勤總隊直升機飛往阿里山森林遊樂區停車場載運人力至火場附近滅火。

李定忠說，據南投縣消防局通報，現場疑似山友煮食不慎，引發森林火災，不過，起火原因仍須由保七總隊調查釐清。火災現場為偏遠的中央山脈區域，大都是針葉林木，可燃燒性高，搶救不易，加上近期久旱未雨，恐會導致較大面積燃燒。

火災 直升機 嘉義

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