網路散布確診案例不實足跡 雖道歉仍被法辦

在新冠肺炎疫情緊繃之際，近日網路流傳彰化縣境外移入案1237確診病例在彰化市及和美鎮的8處足跡，已造成民眾恐慌外，其中一家被列名的舞蹈教室更截圖向彰化警分局報案，警方查獲顏姓涉嫌人，他供認發布不實訊息，警方調查後，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、傳染病防治法第63條，散播疫情、傳染病之謠言或不實訊息，分別函請彰化地檢署偵辦及彰化縣政府衛生局裁罰。

依中央流行疫情指揮中心公布，案1237為本國籍40多歲男性，2019年11月至烏干達工作，今年4月16日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，期間並無症狀；個案5月1日檢疫期滿後，返回住處自主健康管理，5月9日出現喉嚨痛症狀，5月11日因發燒、喉嚨痛、嗅覺異常、胸悶等情形，至醫院就醫採檢，確診(Ct值33)。

網路隨後流傳披露案1237和美鎮及彰化市等8處足跡，但彰化縣衛生局雖然確認有此一境外移入個案，但強調境外移入毋須足跡，懷疑此一足跡的正確性。其中被列名的彰化市某舞蹈教室負責人，認為此一不實訊息，導致舞蹈教室學生、家長及鄰居住戶都陷入恐慌，經擷圖向彰化警分局報案。

彰化警分局隨即通知在臉書發布訊息者到案，顏姓涉嫌人坦承發布不實訊息，並表示已在臉書張貼道歉啟示聲明，針對發布不實足跡列表造成相關店家影響，深深致歉。

警方表示，國內正值疫情嚴峻期間，政府及相關單位正積極辦理防疫工作，近期假訊息經常在網路或民間流傳，造成民心恐慌，提醒民眾不要轉傳未經證實的消息，未經證實之消息如經轉傳，有可能有觸法嫌疑，有關防疫消息，請大家依中央流行疫情指揮中心發布的疫情消息為依據，並做好自身防疫自主管理。