聽新聞
test
0:00 / 0:00
電信詐騙層出不窮 南警本月以來阻詐逾190多萬
電信詐騙案層出不窮，手法也不斷翻新，台南市警二分局 今天統計，自5月迄今15天 ，轄區金融機構及超商協助通報警察機關前往協助，成功攔阻防止民眾遭詐騙件數5件，攔阻金額總計高達幣190萬3000元。
詐欺手法日新月異，經警方分析5件詐欺手法，包括民眾利用智慧型手機通訊交友軟體，結識假交友及假投資詐欺手法的網友，再分別以贈予包裹，但需支付稅金或旅居國外多年，欲返回台灣居住及家人住院，需醫藥費因應等為由，當民眾陷入話術圈套後，誘騙前往銀行匯款至指定國銀行帳戶，甚至至超商購買線上遊戲點數只為與網友見上一面
市警二分局積極向轄內金融機構及超商宣導主動關懷提問，並強化通報機制基礎，銀行行員及超商店員立即通報轄區派出所前往協助，並與員警共同勸說，民眾終於發現係詐騙行為，打消匯款或購買線上遊戲點數念頭。
員警說，民眾經常利用智慧型手機於網路上購買物品或結交朋友，詐騙集團看準此生活趨勢，則以錯誤設定、假投資、假交友及假求職為由，誘騙民眾前往銀行匯款至指定帳戶或購買線上遊戲點數，請民眾接到來路不明電話，千萬要小心查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言