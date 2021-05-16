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電信詐騙層出不窮 南警本月以來阻詐逾190多萬

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

電信詐騙案層出不窮，手法也不斷翻新，台南市警二分局 今天統計，自5月迄今15天 ，轄區金融機構及超商協助通報警察機關前往協助，成功攔阻防止民眾遭詐騙件數5件，攔阻金額總計高達幣190萬3000元。

詐欺手法日新月異，經警方分析5件詐欺手法，包括民眾利用智慧型手機通訊交友軟體，結識假交友及假投資詐欺手法的網友，再分別以贈予包裹，但需支付稅金或旅居國外多年，欲返回台灣居住及家人住院，需醫藥費因應等為由，當民眾陷入話術圈套後，誘騙前往銀行匯款至指定國銀行帳戶，甚至至超商購買線上遊戲點數只為與網友見上一面

市警二分局積極向轄內金融機構及超商宣導主動關懷提問，並強化通報機制基礎，銀行行員及超商店員立即通報轄區派出所前往協助，並與員警共同勸說，民眾終於發現係詐騙行為，打消匯款或購買線上遊戲點數念頭。

員警說，民眾經常利用智慧型手機於網路上購買物品或結交朋友，詐騙集團看準此生活趨勢，則以錯誤設定、假投資、假交友及假求職為由，誘騙民眾前往銀行匯款至指定帳戶或購買線上遊戲點數，請民眾接到來路不明電話，千萬要小心查證。

電信詐騙案件層出不窮，員警和銀行行員協助阻詐。圖／讀者提供
電信詐騙案件層出不窮，員警和銀行行員協助阻詐。圖／讀者提供

詐騙集團 超商 詐欺

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