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賓士女駕駛疑左轉未禮讓直行車 哈雷重機車遭KO
林姓女子上午開賓士車行經新店區，撞倒對向直行騎哈雷重型機車，騎士李姓男子當場連人帶車摔倒，左手骨折送醫急救。警方調查，疑似賓士車在路口左轉時未禮讓直行的重型機車而肇事，確實事故原因有待警方進一步調釐清。
新北市消防局今天上午8時許獲報，新店區祥和路與吉安街口發生車禍意外，機車騎士遭撞受傷，救護人員到場，發現騎重型機車的李姓男子（61歲）因左手骨折，緊急送往北市萬芳醫院急救後，無生命危險。
據了解賓士女駕駛林姓女子（44歲）今天開車經新店區祥和路，由新店往中和方向行駛時，在吉安街口左轉，不慎撞倒對向車道，由中和往三峽方向直行騎1600西西哈雷重機車的李男。
據了解，疑似賓士車在路口左轉時，未禮讓直行車而釀禍，確實車禍肇事原因有待警方進一步調查釐清。
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