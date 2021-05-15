快訊

獅子會成員女兒確診 高雄匡列247人採檢結果出爐

驚悚畫面曝光！以軍狂轟加薩 美聯社、半島電視台大樓被炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賓士女駕駛疑左轉未禮讓直行車 哈雷重機車遭KO

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

林姓女子上午開賓士車行經新店區，撞倒對向直行騎哈雷重型機車，騎士李姓男子當場連人帶車摔倒，左手骨折送醫急救。警方調查，疑似賓士車在路口左轉時未禮讓直行的重型機車而肇事，確實事故原因有待警方進一步調釐清。

新北市消防局今天上午8時許獲報，新店區祥和路與吉安街口發生車禍意外，機車騎士遭撞受傷，救護人員到場，發現騎重型機車的李姓男子（61歲）因左手骨折，緊急送往北市萬芳醫院急救後，無生命危險。

據了解賓士女駕駛林姓女子（44歲）今天開車經新店區祥和路，由新店往中和方向行駛時，在吉安街口左轉，不慎撞倒對向車道，由中和往三峽方向直行騎1600西西哈雷重機車的李男。

據了解，疑似賓士車在路口左轉時，未禮讓直行車而釀禍，確實車禍肇事原因有待警方進一步調查釐清。

賓士女駕駛林姓女子今天開車行經新店區祥和路，疑左轉時未禮讓直行車，撞倒對向直行騎哈雷重機車的李姓男子，李男因左手骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝
賓士女駕駛林姓女子今天開車行經新店區祥和路，疑左轉時未禮讓直行車，撞倒對向直行騎哈雷重機車的李姓男子，李男因左手骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝
賓士女駕駛林姓女子今天開車行經新店區祥和路，疑左轉時未禮讓直行車，撞倒對向直行騎哈雷重機車的李姓男子，李男因左手骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝
賓士女駕駛林姓女子今天開車行經新店區祥和路，疑左轉時未禮讓直行車，撞倒對向直行騎哈雷重機車的李姓男子，李男因左手骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝
賓士女駕駛林姓女子今天開車行經新店區祥和路，疑左轉時未禮讓直行車，撞倒對向直行騎哈雷重機車的李姓男子，李男因左手骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝
賓士女駕駛林姓女子今天開車行經新店區祥和路，疑左轉時未禮讓直行車，撞倒對向直行騎哈雷重機車的李姓男子，李男因左手骨折送醫急救。記者王長鼎／翻攝

車禍 骨折

延伸閱讀

影／賓士AMG我開大的！澳洲超模Jessica Hart沉醉在AMG G63的狂放世界

黃暐瀚母車禍執法骨牌效應 查獲賓士男買車數小時便酒駕

撞死黃暐瀚母辯「現場燈很暗」 賓士男車內還搜出不明毒品急否認

酒駕撞死黃暐瀚母！賓士男「這動作」被指躲罪責 議員批：人渣

相關新聞

賓士女駕駛疑左轉未禮讓直行車 哈雷重機車遭KO

林姓女子上午開賓士車行經新店區，撞倒對向直行騎哈雷重型機車，騎士李姓男子當場連人帶車摔倒，左手骨折送醫急救。警方調查，疑...

花蓮拳擊手被帶走6小時死在桃園 他稱為債務「下手重」

花蓮縣1名曾獲全中運拳擊季軍的蘇姓男子，與同姓蘇的友人因債務糾紛，被帶走遭徒手、拿木條痛毆重擊，導致皮下大出血、嘔吐呼吸...

影／17歲高職夜校生南庄苦花潭溺水 救起已無生命徵象

苗栗縣南庄鄉風美溪苦花潭今天上午11點50分傳出遊客溺水意外，苗栗縣消防局派員搶救，下午1點多將溺水的17歲許姓高職夜校...

中華醫大女生離校失蹤 家長報警今午高雄男友家找到人

中華醫事科大寵物照護與美容系一名女生昨天放學後沒有回家，人不知去向手機也關機；家人心急如焚報警協尋，學校也動員人力與女學...

彰化確診足跡謠言滿天飛衛生局要罰 網友認錯道歉

彰化縣昨傳出有2例本土確診個案，但因中央疫情指揮中心還未公布詳細資俊，社群謠言滿天飛，另一名境外移入確診者案1237的足...

影／南投名間垃圾場大火空拍曝光！濃煙直衝天際驚人

南投縣名間鄉垃圾掩埋場12日上午大火，濃煙夾雜惡臭，讓名間鄉和南投市、竹山鎮居民臭的受不了，南投縣消防局連續4天搶救今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。