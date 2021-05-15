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花蓮拳擊手被帶走6小時死在桃園 他稱為債務「下手重」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

花蓮縣1名曾獲全中運拳擊季軍的蘇姓男子，與同姓蘇的友人因債務糾紛，被帶走遭徒手、拿木條痛毆重擊，導致皮下大出血、嘔吐呼吸困難慘死，家屬曾投訴媒體認為死因不單純；蘇姓主嫌落網坦承因債務糾紛才「下手重」，但見情況不對就立刻送醫，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴他。

案發後被害家屬曾向媒體表示，死者蘇男（20歲）身高180公分、體重破百，身材相當壯碩，還曾獲花蓮縣全中運拳擊賽季軍，因蘇姓主嫌和他體格相當，當時疑為4萬元債務對方約他單挑，實則卻遭押走被凌虐，認為死因不單純。

檢警調查，蘇姓主嫌（29歲）認為死者蘇男欠錢不還，去年3月1日晚上9點多和陳姓、林姓友人共乘1輛車到花蓮縣1間超商會和，並以要談判為由連夜載蘇到桃園市桃園區國道2號橋下空地，但雙方因債務糾紛一言不合吵了起來。

隔天凌晨1點多，蘇姓主嫌就持甩棍、木條等朝蘇男痛毆一頓，造成他全身頭、胸、腹、背部及四肢都有大面積挫傷和瘀傷，蘇男神情痛苦表示身體不適，再由陳男開車載蘇姓主嫌、蘇男等人到附近1處鐵皮屋休息。

但蘇男傷勢加劇，開始不斷嘔吐、呼吸困難，林男見狀凌晨2點多開車送他到醫院急救，但蘇仍因皮下大面積挫傷出血、呼吸道異物吸入等導致休克、窒息，最終不治死亡。

檢方訊時，蘇姓主嫌坦承不諱，表示曾徒手及拿甩棍、木條毆打對方，並稱「自己下手重，蘇男被毆後呼吸不到空氣」等語，與死者家屬控訴大致相符，並有警方調閱監視器及車牌畫面佐證。

檢方認為，蘇姓主嫌和蘇男原是朋友關係，雖有債務糾紛，但尚非重大仇隙，應不至於為此衝突萌生殺機，且蘇姓主嫌主要以徒手攻擊，蘇男身上無明顯致命傷。

此外，在蘇男出現嘔吐、抽搐時，其等也立即將他送醫，難認有殺人犯意，偵結依傷害致死罪嫌起訴蘇姓主嫌，另同行的陳姓、林姓男子，查無積極證據有共同毆打、施暴，2人均不起訴處分。

檢方依傷害致死罪嫌起訴蘇姓主嫌。記者曾健祐／攝影
檢方依傷害致死罪嫌起訴蘇姓主嫌。記者曾健祐／攝影

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