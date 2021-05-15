聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化確診足跡謠言滿天飛衛生局要罰 網友認錯道歉
彰化縣昨傳出有2例本土確診個案，但因中央疫情指揮中心還未公布詳細資俊，社群謠言滿天飛，另一名境外移入確診者案1237的足跡也被瘋傳，不少業者不堪其擾，生意大受影響而報警，彰化縣衛生局指出，社群流傳的案1237足跡不實，會用假訊息偵辦，昨日發出不實消息的網友今天下午也在網路上向業者道歉啟示。
葉彥伯表示，由於依照傳染病防治法規定，疫情發布必須由中央指揮中心負責，再交由地方衛生主管機關來進一步解說，網路傳的廣播車影片與公文資料都已掌握，會依法移請檢方偵辦，最高可罰300萬，或是3年以下的有期徒刑。
臉書社團與LINE群組昨天也傳出確診者案1237的足跡，點名包括有小吃店、診所、舞蹈教室等，有的業者生意大受影響，紛紛取消訂桌，也接獲許多詢問電話，無法忍受謠言滿天飛，有業者乾脆報案處理。有網友貼文事後擔心遭法辦，陸續撤文，並且有人發出道歉啟示。
葉彥伯表示，1237案是40多歲男子從烏干達返台，入境後在防疫旅館經過14天居檢，後來又返回住處進行7天自主健康管理，在經過21天之後才到醫院採檢，經過中央判定算是境外移入個案，目前住院治療中，在健康自主管理期間，只要不去公共場所，個案外出戴口罩即可，網路瘋傳的足跡都無關防疫，將以假訊息來偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言