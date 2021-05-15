快訊

自費疫苗下周停止預約 陳時中：我第二劑撐新貨來再打

三總一名醫護染疫並非院內感染 竟是參加進香團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化確診足跡謠言滿天飛衛生局要罰 網友認錯道歉

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣昨傳出有2例本土確診個案，但因中央疫情指揮中心還未公布詳細資俊，社群謠言滿天飛，另一名境外移入確診者案1237的足跡也被瘋傳，不少業者不堪其擾，生意大受影響而報警，彰化縣衛生局指出，社群流傳的案1237足跡不實，會用假訊息偵辦，昨日發出不實消息的網友今天下午也在網路上向業者道歉啟示。

葉彥伯表示，由於依照傳染病防治法規定，疫情發布必須由中央指揮中心負責，再交由地方衛生主管機關來進一步解說，網路傳的廣播車影片與公文資料都已掌握，會依法移請檢方偵辦，最高可罰300萬，或是3年以下的有期徒刑。

臉書社團與LINE群組昨天也傳出確診者案1237的足跡，點名包括有小吃店、診所、舞蹈教室等，有的業者生意大受影響，紛紛取消訂桌，也接獲許多詢問電話，無法忍受謠言滿天飛，有業者乾脆報案處理。有網友貼文事後擔心遭法辦，陸續撤文，並且有人發出道歉啟示。

葉彥伯表示，1237案是40多歲男子從烏干達返台，入境後在防疫旅館經過14天居檢，後來又返回住處進行7天自主健康管理，在經過21天之後才到醫院採檢，經過中央判定算是境外移入個案，目前住院治療中，在健康自主管理期間，只要不去公共場所，個案外出戴口罩即可，網路瘋傳的足跡都無關防疫，將以假訊息來偵辦。

中央疫情指揮中心昨天還未詳述彰化確診個案情形與足跡，就有人在網路上轉傳謠言，今天陸續有網友貼出道歉。圖／翻攝臉書
中央疫情指揮中心昨天還未詳述彰化確診個案情形與足跡，就有人在網路上轉傳謠言，今天陸續有網友貼出道歉。圖／翻攝臉書

衛生局 疫情 假訊息

延伸閱讀

直播／一天內本土個案暴增6倍達180例 個案延伸至台中、彰化

彰化市復水不穩淪二等公民 水公司：提升支援水量

彰化宣傳車放送母女染疫消息 假日餐廳市場人潮消失　

虎山巖金針花海仍湧遊客 主辦單位緊急封園

相關新聞

女駕駛凌晨瑞芳立體停車場停車 恍神衝出高處墜落送醫

邱姓女駕駛今天凌晨2點多，駕駛一輛汽車在瑞芳區立體停車場2樓找車位停車時，疑疲勞駕駛恍神，不慎誤踩油門，撞破護欄衝落1樓...

大陸抽砂船澎湖海域沈船 海空搶救目前1人死亡3人失蹤

海巡署艦隊分署今天凌晨接獲國搜中心通報，在澎湖七美西南方60浬海域，有1艘大陸抽砂船遇險半沈，空勤總隊直升機海上救起1名...

中華醫大女生離校失蹤 家長報警今午高雄男友家找到人

中華醫事科大寵物照護與美容系一名女生昨天放學後沒有回家，人不知去向手機也關機；家人心急如焚報警協尋，學校也動員人力與女學...

彰化確診足跡謠言滿天飛衛生局要罰 網友認錯道歉

彰化縣昨傳出有2例本土確診個案，但因中央疫情指揮中心還未公布詳細資俊，社群謠言滿天飛，另一名境外移入確診者案1237的足...

影／南投名間垃圾場大火空拍曝光！濃煙直衝天際驚人

南投縣名間鄉垃圾掩埋場12日上午大火，濃煙夾雜惡臭，讓名間鄉和南投市、竹山鎮居民臭的受不了，南投縣消防局連續4天搶救今天...

桃園獨居9旬長者倒臥客廳 龍潭暖警破門即刻救援

桃園市龍潭警分局中興派出所副所長林榮裕、警員吳哲宇、葉宸菲昨天下午巡邏時，行經龍潭區中興路接獲里長通報，93歲劉姓長者多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。