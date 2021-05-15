彰化確診足跡謠言滿天飛衛生局要罰 網友認錯道歉

彰化縣昨傳出有2例本土確診個案，但因中央疫情指揮中心還未公布詳細資俊，社群謠言滿天飛，另一名境外移入確診者案1237的足跡也被瘋傳，不少業者不堪其擾，生意大受影響而報警，彰化縣衛生局指出，社群流傳的案1237足跡不實，會用假訊息偵辦，昨日發出不實消息的網友今天下午也在網路上向業者道歉啟示。

葉彥伯表示，由於依照傳染病防治法規定，疫情發布必須由中央指揮中心負責，再交由地方衛生主管機關來進一步解說，網路傳的廣播車影片與公文資料都已掌握，會依法移請檢方偵辦，最高可罰300萬，或是3年以下的有期徒刑。

臉書社團與LINE群組昨天也傳出確診者案1237的足跡，點名包括有小吃店、診所、舞蹈教室等，有的業者生意大受影響，紛紛取消訂桌，也接獲許多詢問電話，無法忍受謠言滿天飛，有業者乾脆報案處理。有網友貼文事後擔心遭法辦，陸續撤文，並且有人發出道歉啟示。