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影／南投名間垃圾場大火空拍曝光！濃煙直衝天際驚人

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣名間鄉垃圾掩埋場12日上午大火，濃煙夾雜惡臭，讓名間鄉和南投市、竹山鎮居民臭的受不了，南投縣消防局連續4天搶救今天控制火勢。火警首日空拍畫面也曝光，垃圾場延燒達2公頃，濃煙滾滾直衝天際，相當驚人。

名間鄉垃圾場火警第一天，從高空俯瞰濃煙擴散直衝天際。圖／南投縣消防局提供
名間鄉垃圾場火警第一天，從高空俯瞰濃煙擴散直衝天際。圖／南投縣消防局提供

名間鄉垃圾掩埋場垃圾堆積5萬公頃，12日上午11時火警，直到今天仍在悶燒，垃圾焚燒過惡臭隨風飄散，讓居民抱怨臭死人了，當地居民更是緊閉門窗，生怕惡臭飄入屋內。

南投縣消防局表示，垃圾場延燒面積超過2公頃，消防局也申請空勤直升機從空中灌救控制火勢。但垃圾場火警往內悶燒，要撲滅殘火並不容易，消防局出動挖土機挖開悶燒的垃圾堆，再撲滅內部殘火，同時灑水降溫。

消防人員忍著高溫和惡臭救災，經過4天努力終於控制大多數悶燒，為避免高溫再度復燃，開挖多條水溝注水，讓水源滲進垃圾堆降溫。

因為持續乾旱缺水，天乾物燥容易引法山林和雜草火警，南投縣魚池鄉、草屯鎮、名間鄉等鄉鎮接連發生山林和垃圾場火警，讓打火弟兄疲於奔命，相當辛苦，也呼籲有更多民眾加入義消，協助縣內救災。

消防局表示，名間鄉垃圾場火警90%已熄滅，10%面積仍有局部高溫，持續配合挖土機開挖灑水降溫，陸續交清潔隊繼續處理。

名間鄉垃圾場火警持續悶燒，消防人員配合挖土機挖開垃圾，撲滅殘火。圖／南投縣消防局提供
名間鄉垃圾場火警持續悶燒，消防人員配合挖土機挖開垃圾，撲滅殘火。圖／南投縣消防局提供
名間鄉垃圾場火警持續悶燒，消防人員配合挖土機挖開垃圾，撲滅殘火。圖／南投縣消防局提供
名間鄉垃圾場火警持續悶燒，消防人員配合挖土機挖開垃圾，撲滅殘火。圖／南投縣消防局提供
名間鄉垃圾場火警，消防局持續灌救濃煙逐漸稀少。圖／南投縣消防局提供
名間鄉垃圾場火警，消防局持續灌救濃煙逐漸稀少。圖／南投縣消防局提供

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