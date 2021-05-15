桃園獨居9旬長者倒臥客廳 龍潭暖警破門即刻救援

桃園市龍潭警分局中興派出所副所長林榮裕、警員吳哲宇、葉宸菲昨天下午巡邏時，行經龍潭區中興路接獲里長通報，93歲劉姓長者多日未出門，打電話沒人接擔心發生意外，員警於是轉往長者住家，在門外就聽到微弱的呻吟聲，但大門上鎖進不去，趕緊向鄰居借工具破門。

警方進入後只見劉姓長者倒在地上，微弱聲音喊著「快扶我、起來」，警員葉宸菲見狀立即扶他起起來，問他才知道因為年邁行動不便，昨天血壓過高感到頭暈想吃藥，自行從房間走向客廳但不小心就跌倒，又起不來，幸好警方及時到場，聯絡救護車送醫後今天已無大礙。