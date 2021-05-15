大陸抽砂船澎湖海域沈船 海空搶救目前1人死亡3人失蹤

海巡署艦隊分署今天凌晨接獲國搜中心通報，在澎湖七美西南方60浬海域，有1艘大陸抽砂船遇險半沈，空勤總隊直升機海上救起1名落海船員，直接吊掛到三軍總醫院澎湖分院，但已經死亡，另有3人仍持續搜救中。

據了解，海巡署艦隊分署今天凌晨4點36分接獲國搜中心通報發生船難，立即調派桃園艦、澎湖海巡隊5053艇、巡護一號與10038艇趕往搜救，國防部與空勤總隊直升機也到場協助搜尋，救起5人，但其中1人送抵三軍總醫院澎湖分院後死亡。

海巡署表示，國防部直升機抵達現場後，發現1艘大陸籍抽砂船半沉，無法辨識船名，於現場海域救起受困船員後，返航嘉義水上機場，初步詢問獲救人員，了解船上共計有8名船員，有3名船員仍失蹤。

今天上午8點30分，桃園艦抵七美西南59浬，發現1名穿救生衣落海船員，桃園艦隨即準備施放小艇救援，並與現場空偵機通聯，到上午9點16分，空偵機先吊掛救起落海船員，返回三軍總醫院澎湖分院，這名船員已經死亡。桃園艦與澎湖海巡隊巡防艇持續於現場海域擴大搜尋中。