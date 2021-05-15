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金門金湖重劃區清晨發生火燒車 消防人員火速前往搶救
位在金湖鎮重劃區某大樓前今日凌晨發生一起「火燒車」意外，且火勢猛烈，不到一會，整輛車就燒了面目全非，自小客車引擎部分幾乎完全燒毀，無人員傷亡，起火原因目前正由消防局火調科調查中。
金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在今天清晨4時30分接獲一起火警報案，重劃區的京門大樓前發生「火燒車」事故，金湖消防分隊小隊長李永明獲報立即帶領打火弟兄，出動一輛水箱消防車、一輛化學車，火速馳抵現場搶救，金湖消防分隊共出動2車7人到場滅火，消防車到場時，整輛車的車頭幾乎已陷入火海，除了引擎蓋外還延燒至駕駛座。
消防局指出，當時車子處於靜止狀態，離開車子的時候，車已熄火，不明白為何火燒車；不排除可能是車子的電氣因素，引起火災的可能性，真正的起火原因，仍待火調科作進一步鑑定。
金門縣消防局局長王世祿表示，汽機車為民眾平日重要交通工具，一旦發生汽機車火災，因載有油料及電瓶等裝置，極易引發大火，民眾務必以自身安全為第一考量，發生火災時切勿輕易嘗試自行滅火，應先避往安全位置，並立即撥打119報案，以免為了搶救財物導致自身受傷；另平時應仔細檢查自用車之車況，並定期進行保養，在車上時避免有抽菸之情形，車上也盡量不要放置易燃物，以免意外發生。
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