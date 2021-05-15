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大陸抽砂船澎湖海域沈船 海空搶救目前有3人失蹤
海巡署艦隊分署今天凌晨接獲國搜中心通報，在澎湖七美西南方60浬海域，疑有1艘大陸抽砂船遇險半沈，暫無法辨識船名，有3名船員失蹤，艦隊分署獲報後，已調派桃園艦及澎湖海巡隊5053艇前往搜救，國防部與空勤總隊直升機亦陸續到場協助搜尋，目前桃園艦已抵達現場全力搜救中。
海巡署表示，國防部直升機抵達現場後，發現1艘大陸籍抽砂船半沉，無法辨識船名，於現場海域救起受困船員後，返航嘉義水上機場，初步詢問獲救人員，了解船上共計有8名船員，有3名人員失蹤。
今天上午8點30分，桃園艦抵七美西南59浬，發現1名穿救生衣落海船員，桃園艦隨即準備施放小艇救援，並與現場空偵機通聯，到上午9點16分，空偵機先吊掛救起落海船員，返回三軍總醫院澎湖分院。桃園艦與澎湖海巡隊巡防艇持續於現場海域擴大搜尋中。
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