影／南投惠蓀林場森林火災擴大 延燒10公頃封園至16日

南投縣仁愛鄉惠蓀林場九仙溪林道13日重大山林火災，地形陡峭搶救不易擴大延燒，包括第一、第二林班地針闊葉樹混合林各5公頃，共計10公頃。考量遊客安全，惠蓀林場持續休園到16日，請遊客勿前往，已預定住宿或用餐遊客將全額退費。

南投縣消防局表示，惠蓀林場13日森林火災，延燒面積5公頃，由於是針闊葉混合林，松類樹木油脂多，延燒速度很快，加上地形陡峭又乾旱缺水，搶救不易。消防局控制火勢不要延燒到山下，並且申請直升機支援滅火，從日月潭載水澆灌。

中興大學實驗林管理處、惠蓀林場、林務局南投林管處及仁愛、國姓消防分隊和空勤總隊合計119人投入救災，由興大實驗林管理處長盧崑宗指揮救災。