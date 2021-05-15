百公斤豬運屠宰場途中跳車逃生 警靠一招找到主人

高雄市內門區有位民眾日前凌晨駕車行經台三線與菜公坑路口，突然發現路上有隻重達百公斤的粉紅豬在馬路上亂跑，立刻報警求助，員警到場根據豬隻身上的標記，成功聯繫王姓豬農，順利將豬引進豬籠，並送屠宰場處理。

高雄市內門區有民眾日前駕車行經台三線與菜公坑路口，突然發現亂跑豬隻，警消民合力將豬趕進豬籠。記者陳玫伶／翻攝

警方本月11日凌晨5點獲報，有一隻豬在馬路上亂竄，該路口又是轉彎地段，路過民眾擔心造成危險，報警求助，警方到場立即實施交通管制，但該豬隻疑似受到驚嚇，員警、消防人員及現場民眾無法控制，只能先跟附近豬農借豬籠，以多人包圍方式慢慢將豬逼到巷弄死角，成功將豬引進豬籠。

警方表示，等豬隻比較穩定，員警根据豬身上的標記，循線找到70多歲王姓豬農並通知他來領回，王姓豬農向警方表示，該豬隻可能在被運往屠宰場路程中受到驚嚇，突然跳車逃逸，事後也將該豬隻再次送往屠宰場，感謝員警第一時間內安置豬隻。