女駕駛凌晨瑞芳立體停車場停車 恍神衝出高處墜落送醫

邱姓女駕駛今天凌晨2點多，駕駛一輛汽車在瑞芳區立體停車場2樓找車位停車時，疑疲勞駕駛恍神，不慎誤踩油門，撞破護欄衝落1樓地面發出巨大聲響，附近住戶都嚇了一大跳，邱女送醫後無大礙，沒有酒駕。

凌晨女駕駛瑞芳立體停車場停車，恍神汽車高處墜落送醫。記者游明煌／翻攝

瑞芳警分局今天凌晨2時16分獲報，瑞芳區明燈路三段2號旁瑞芳區立體停車場有汽車從高處墜落，發出巨大聲響，瑞芳所警員吳其憲、陳逸豪及交通分隊警員顏顯懿、賴柏諺4名警力到場處理，發現50多歲邱女駕駛的汽車墜落子平橋及立體停車場間巷弄，停車場2樓鐵欄干被撞破一個大洞，汽車玻璃碎滿地。