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慶生會變調 7男女酒吧打架1人受傷送醫

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市前金區仁德街某酒吧今天凌晨發生打架事故，7男女原本為其中1名女子慶生，壽星和另名女子因細故吵架，雙方又各有人相挺，大打出手，1男子遭人以碎玻璃瓶劃傷，警方逮捕4名滋事男子，慶生會不歡而散。

高雄市警新興分局今天凌晨3時許接獲報案，前金區仁德街一間酒吧發生糾紛，立即出動快打警力趕赴酒吧，發現曾姓男子（41歲）胸部、雙手受傷、手指骨折，立即將他送大同醫院治療，並逮捕涉嫌滋事的李姓（23歲）、郭姓（25歲）、陳姓（23歲）、高姓（22歲）4男子。

據了解，王姓女子（31歲）今天過生日，找朋友一同慶生，散場時，王女卻和林姓女子（31歲）因酒後口角，2人的朋友先勸阻，但雙方酒後情緒激動才暴衝突。

李、郭、陳、高等4男子，是林女的朋友，為林女出頭，涉嫌聯手毆打王女朋友曾姓男子，郭隨手撿起碎酒瓶，涉嫌劃傷曾，才造成曾受傷。全案依傷害罪與妨害秩序罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方逮捕涉案男子查辦妨害秩序。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉案男子查辦妨害秩序。記者林保光／翻攝

高雄市 傷害罪

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