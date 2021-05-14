嚴防疫情現破口 板警今晚稽查非八大娛樂場所

新北市板橋警方今晚稽查按摩店及複合式電影院等非八大娛樂場所，同時配合板橋區公所人員針對轄區遊民訪視健康狀況，嚴防疫情出現破口。

新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜日前宣布關閉公有場館及十大類行業，為防止漏網之魚產生疫情破口，板橋警分局今晚針對轄區八大行業商家暫停營業情形，再次清查確認業者確實已停止營業；同時針對於非八大行業的按摩店及複合式電影院加強店內防疫稽查，慎防業者拒絕配合市府政策。

板橋警方同時也動員警力，配合板橋區公所人員針對轄區遊民出入場所加強訪視探查健康情形，以防止疫情也出現破口，落實保護市民安全。