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嚴防疫情現破口 板警今晚稽查非八大娛樂場所

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋警方今晚稽查按摩店及複合式電影院等非八大娛樂場所，同時配合板橋區公所人員針對轄區遊民訪視健康狀況，嚴防疫情出現破口。

新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜日前宣布關閉公有場館及十大類行業，為防止漏網之魚產生疫情破口，板橋警分局今晚針對轄區八大行業商家暫停營業情形，再次清查確認業者確實已停止營業；同時針對於非八大行業的按摩店及複合式電影院加強店內防疫稽查，慎防業者拒絕配合市府政策。

板橋警方同時也動員警力，配合板橋區公所人員針對轄區遊民出入場所加強訪視探查健康情形，以防止疫情也出現破口，落實保護市民安全。

板橋警方再次提醒民眾於防疫期間，應配合中央流行疫情指揮中心宣導的各項措施，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。

板橋警方今晚稽查按摩店及複合式電影院等非八大娛樂場所，嚴防疫情出現破口。記者王長鼎／翻攝
板橋警方今晚稽查按摩店及複合式電影院等非八大娛樂場所，嚴防疫情出現破口。記者王長鼎／翻攝
板橋警方今晚稽查按摩店及複合式電影院等非八大娛樂場所，嚴防疫情出現破口。記者王長鼎／翻攝
板橋警方今晚稽查按摩店及複合式電影院等非八大娛樂場所，嚴防疫情出現破口。記者王長鼎／翻攝
板橋警方今晚配合板橋區公所人員針對轄區遊民訪視健康狀況，嚴防疫情出現破口。記者王長鼎／翻攝
板橋警方今晚配合板橋區公所人員針對轄區遊民訪視健康狀況，嚴防疫情出現破口。記者王長鼎／翻攝

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