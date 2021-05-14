聽新聞
test
0:00 / 0:00
嚴防疫情現破口 板警今晚稽查非八大娛樂場所
新北市板橋警方今晚稽查按摩店及複合式電影院等非八大娛樂場所，同時配合板橋區公所人員針對轄區遊民訪視健康狀況，嚴防疫情出現破口。
新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜日前宣布關閉公有場館及十大類行業，為防止漏網之魚產生疫情破口，板橋警分局今晚針對轄區八大行業商家暫停營業情形，再次清查確認業者確實已停止營業；同時針對於非八大行業的按摩店及複合式電影院加強店內防疫稽查，慎防業者拒絕配合市府政策。
板橋警方同時也動員警力，配合板橋區公所人員針對轄區遊民出入場所加強訪視探查健康情形，以防止疫情也出現破口，落實保護市民安全。
板橋警方再次提醒民眾於防疫期間，應配合中央流行疫情指揮中心宣導的各項措施，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言