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覬覦伏流水工程砂石利益 5黑幫分子涉恐嚇遭逮

中央社 / 苗栗縣14日電

苗栗縣警察局近日接獲情資，有黑幫組織覬覦通霄溪伏流水工程砂石利益，多次前往工地恐嚇，干擾工程，經成立專案小組執行掃蕩，帶回涉案5人，依法移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局今天指出，近日水情嚴峻，通霄溪伏流水工程預計可供給1000噸灌溉及緊急用水，為當前重要政府公共工程，然不法集團覬覦工程挖出之砂石利益，多次以言詞恐嚇，企圖迫使廠商交付砂石以供販運牟取不法利益，影響工程進度。

苗栗縣警局刑警大隊獲報情資後，會同通霄分局組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官黃棋安指揮偵辦，除加強工地警力巡守，確保工程順利施工，並將參與恐嚇分子提列治平掃蕩對象。

警方表示，昨天執行專案掃蕩，同步搜索7處住居所，帶回涉案黑幫分子5人釐清案情，詢問後全案以涉嫌違反刑法恐嚇取財罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

恐嚇 苗栗縣 砂石

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