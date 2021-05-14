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新北巡佐敗血症病逝享年54歲 警局長黃宗仁不捨發起「警心行動」
新北市警局海山警分局巡佐鄭志忠去年12月因慢性腎臟病及腹腔感染請長期病假，今年4月底因為胃部疾病，再次前往台大醫院急診，因病情持續惡化引發敗血症，經治療多時仍未見改善，昨在台大醫院病逝，享年54歲。由於鄭員家中上有年邁雙親，下有妻子及四名年幼子女，現今失去經濟支柱，海山警分局表示，將提供家屬最大的照顧與協助。
新北市警局長黃宗仁獲悉十分難過與不捨，今天前往前往鄭員靈堂捻香並致贈慰問金；他指示海山警分局成立治喪委員會，針對撫卹金、殮葬補助及公保死亡給付等各項補助，協助家屬儘速完成請領程序，並發起「警心行動」，全力協助家屬辦理後續喪葬事宜。
海山警分局指出，鄭員為警察專科學校第5期畢業，服務年資32年10月，民國92年1月起調派至海山偵查隊擔任偵查佐一職，從事刑案偵查工作期間破獲各類刑案，曾偵辦槍擊殺人案，功績卓著，獲記一大功，也多次帶隊破獲大型職業賭場、強盜及連續竊案等重大刑案，從警生涯共計記功26次、嘉獎610次，工作表現優異。昨日傳出病逝惡耗，海山警分局同事聞訊皆相當不捨，都說少了一個好兄弟和好搭檔。
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