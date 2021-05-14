快訊

獨／獅子會成員確診！曾參加前會長聯誼 逾30對夫妻遭隔離

震撼！台灣蘋果日報突宣布：5月18日起報紙停刊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北巡佐敗血症病逝享年54歲 警局長黃宗仁不捨發起「警心行動」

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局海山警分局巡佐鄭志忠去年12月因慢性腎臟病及腹腔感染請長期病假，今年4月底因為胃部疾病，再次前往台大醫院急診，因病情持續惡化引發敗血症，經治療多時仍未見改善，昨在台大醫院病逝，享年54歲。由於鄭員家中上有年邁雙親，下有妻子及四名年幼子女，現今失去經濟支柱，海山警分局表示，將提供家屬最大的照顧與協助。

新北市警局長黃宗仁獲悉十分難過與不捨，今天前往前往鄭員靈堂捻香並致贈慰問金；他指示海山警分局成立治喪委員會，針對撫卹金、殮葬補助及公保死亡給付等各項補助，協助家屬儘速完成請領程序，並發起「警心行動」，全力協助家屬辦理後續喪葬事宜。

海山警分局指出，鄭員為警察專科學校第5期畢業，服務年資32年10月，民國92年1月起調派至海山偵查隊擔任偵查佐一職，從事刑案偵查工作期間破獲各類刑案，曾偵辦槍擊殺人案，功績卓著，獲記一大功，也多次帶隊破獲大型職業賭場、強盜及連續竊案等重大刑案，從警生涯共計記功26次、嘉獎610次，工作表現優異。昨日傳出病逝惡耗，海山警分局同事聞訊皆相當不捨，都說少了一個好兄弟和好搭檔。

新北海山警分局巡佐鄭志忠因病引發敗血症，昨病逝台大醫院，享年54歲，新北市警局長黃宗仁今天前往捻香並發起「警心行動」，協助家屬辦理後續喪葬事宜。圖／警方提供
新北海山警分局巡佐鄭志忠因病引發敗血症，昨病逝台大醫院，享年54歲，新北市警局長黃宗仁今天前往捻香並發起「警心行動」，協助家屬辦理後續喪葬事宜。圖／警方提供
新北海山警分局巡佐鄭志忠因病引發敗血症，昨病逝台大醫院，享年54歲，新北市警局長黃宗仁今天前往捻香並發起「警心行動」，協助家屬辦理後續喪葬事宜。圖／警方提供
新北海山警分局巡佐鄭志忠因病引發敗血症，昨病逝台大醫院，享年54歲，新北市警局長黃宗仁今天前往捻香並發起「警心行動」，協助家屬辦理後續喪葬事宜。圖／警方提供

台大醫院 敗血症 暖新聞

延伸閱讀

影／疫情快速升溫 新北警疫調前獅子會長等足跡共26人

北宜公路2路段速限升至50公里 公路總局證實年中實施

影／樹林警交通分隊長上班心肌梗塞 熬26天難逃死關

丟蟑螂案 新北警局長：很多人關心我「有沒有被蟑螂咬到」

相關新聞

又傳虐嬰！出生28天男嬰被產後之家護理師拋摔致腦出血

台中市一家婦產科診所附設產後護理之家，日收費用高達6000元，5月11日驚傳虐嬰事件。一名曾姓女護理師將出生僅28天的男...

母騎車在胸前背1歲女疑自摔水溝 女嬰傷重搶救宣告不治

台中市和平區東崎路一段今天中午發生機車摔落水溝意外，越南籍阮姓女子(33歲)騎機車，胸前背著一名1歲女嬰，疑似自摔摔落路邊水溝，消防人員獲報趕到場救起兩人，雙雙無生命跡象，救護人員立刻給予CPR，送往東勢農民醫院急救，阮女及女嬰經搶救仍傷重不治。

新北巡佐敗血症病逝享年54歲 警局長黃宗仁不捨發起「警心行動」

新北市警局海山警分局巡佐鄭志忠去年12月因慢性腎臟病及腹腔感染請長期病假，今年4月底因為胃部疾病，再次前往台大醫院急診，...

影／興大惠蓀林場再出新起火點 陸空下午再度馳援救火

中興大學惠蓀林場昨天也發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方雖表示目前火勢已在控制中，但據救火隊員回...

影／左轉車撞直行車...騎士機車都翻滾 阿伯驚嚇速閃

網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，畫面中一輛機車因為直接左轉，結果撞上另一輛直行的黑色轎...

狠心！女嬰套袋連胎盤當垃圾丟 生母：生下來怕養不起

桃園市中華路13日凌晨驚傳有棄嬰，1名剛出生女嬰被用棉被包裹、套袋，丟置在騎樓的垃圾桶旁，路過民眾聽見哭聲才驚覺，翻開一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。