新北巡佐敗血症病逝享年54歲 警局長黃宗仁不捨發起「警心行動」

新北市警局海山警分局巡佐鄭志忠去年12月因慢性腎臟病及腹腔感染請長期病假，今年4月底因為胃部疾病，再次前往台大醫院急診，因病情持續惡化引發敗血症，經治療多時仍未見改善，昨在台大醫院病逝，享年54歲。由於鄭員家中上有年邁雙親，下有妻子及四名年幼子女，現今失去經濟支柱，海山警分局表示，將提供家屬最大的照顧與協助。

新北市警局長黃宗仁獲悉十分難過與不捨，今天前往前往鄭員靈堂捻香並致贈慰問金；他指示海山警分局成立治喪委員會，針對撫卹金、殮葬補助及公保死亡給付等各項補助，協助家屬儘速完成請領程序，並發起「警心行動」，全力協助家屬辦理後續喪葬事宜。