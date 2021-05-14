又傳虐嬰！出生28天男嬰被產後之家護理師拋摔致腦出血

台中市一家婦產科診所附設產後護理之家，日收費用高達6000元，5月11日驚傳虐嬰事件。一名曾姓女護理師將出生僅28天的男嬰，從50公分距離拋摔到工作檯上，還出手巴頭，男嬰出現異狀緊急送醫，檢查發現頭顱骨裂、骨折、出血，目前仍在加護病房治療，曾姓女護理師被裁定收押。

台中市議員林祈烽、施志昌、林德宇和陳世凱今天下午在市議會緊急提出質詢，要求市府要拿出解決辦法，要有所作為，大家都無法容忍虐嬰或虐童的行為，社會、衛生和勞工等相關機關更應該經常去查核，避免類似案件一再發生。

台中市社會局表示，男嬰目前在小兒加護病房治療，檢調已立即啟動重大兒虐案調查，初判護理師涉嫌違反兒少權法第49條，因兒虐程度嚴重，且嬰幼兒於出生1個月內受虐，除社會局將加重處罰護理師30萬元，涉案護理師也已遭收押禁見，社工將持續追蹤醫療處置並關懷家庭。

林祈烽表示，據他了解，涉案的護理人員因為太累所以情緒控管不佳，因此在上大夜班時對嬰兒重摔以及像戳皮球般的戳頭動作，甚至在照護過程中完全虐待的手段在照顧嬰兒，經日班護理人員發現嬰兒有異狀，全案才爆發出來，目前嬰兒在台中榮總進行腦壓監測及觀察中，初步發現有癲癇的情形，經電腦斷層掃描發現頭部有蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜下血腫等狀況。

男嬰親友說，男嬰在該診所出生後就直接安排住進診所附設在樓上的產後護理之間，周二突然接獲通知，出生才28天的男嬰被送到台中榮總，因頭顱骨裂、骨折、出血傷勢嚴重，經搶救後送入加護病房，目前狀況逐漸穩定，後來查看護理之家監視影片，才知道男嬰竟是被護理師粗暴對待，曾姓女護理師事後卻供稱，「我不是故意的」。

林德宇要求，勞工局應徹查所有的產後護理之家、托嬰中心等機構，杜絕受聘的護理人員、幼托人員有「血汗班表」的情形，同時保障勞工及家長、幼童權益，市府有責任跟義務替家長監督嚴管所有幼托相關機構，應立即啟動橫向作業，提出有效管理措施，「兒虐零容忍不能只是說說」。

施志昌表示，近年來因為社會大眾開始注意托育問題，對於各項托育機構的檢視也愈發嚴格，但產後護理之家恐成為漏洞。