母騎車在胸前背1歲女疑自摔水溝 女嬰傷重搶救宣告不治

台中市和平區東崎路一段今天中午發生機車摔落水溝意外，越南籍阮姓女子(33歲)騎機車，胸前背著一名1歲女嬰，疑似自摔摔落路邊水溝，消防人員獲報趕到場救起兩人，雙雙無生命跡象，救護人員立刻給予CPR，送往東勢農民醫院急救，女嬰經搶救仍傷重不治。

今天中午12時20分，台中市消防局獲報，指台中市和平區東崎路一段竹林派出所往達觀方向約200公尺，1名女子趴伏於路旁深約1公尺乾溝中，需救護車到場協助。

消防人員趕到場，發現女子身體下方還背著一名的1歲女嬰，兩人皆無生命跡象，消防人員先將阮女送醫，考量現場距苗栗象鼻消防分隊較近，通報苗栗象鼻消防分隊將女嬰送醫搶救。

雙崎消防分隊指出，到場後發現機車倒在水溝旁，未掉落水溝，阮姓女子臉朝下倒臥水溝內，由於胸前背著女嬰，女嬰被壓在下方，阮女則頭部流血、右臉頰有5公分撕裂傷，兩人皆無呼吸心跳。