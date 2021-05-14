中市出生28天男嬰遭重摔腦出血 護理師裁定收押

台中市一名男嬰出生第28天卻在產後護理之家遭曾姓護理師重摔、以手搓頭，送醫發現腦出血，目前在加護病房治療。全案移請台中地檢署偵辦，曾姓護理師被裁定收押。

台中市傳出虐嬰案件，台中市議會今天召開定期會，民進黨籍市議員林祈烽、林德宇、施志昌在質詢時指出，一名出生才28天的男嬰，日前在西屯區一家婦產科診所附設產後護理之家遭到護理師重摔，以手搓頭，造成男嬰額頭瘀傷，送醫發現腦出血，目前在加護病房治療中，目前護理師遭收押。

林祈烽指出，據了解，該名護理師自述「因為太累了」，導致情緒管控不佳，才會犯下此行。林德宇痛批，本應抱在懷中呵護備至的嬰孩，現在卻遭又摔又打，虐童案件頻傳，市府究竟該如何把關。

社會局長彭懷真表示，目前初步調查，該案件發生在大夜班時，白班交接時才發現，該名護理師涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法，因兒虐程度嚴重，且嬰幼兒在出生1個月內受虐，社會局將加重處罰護理師新台幣30萬元。

社會局指出，本案已啟動重大兒虐案調查，涉案護理師遭收押禁見，社工會持續追蹤醫療處置並關懷家庭，同時配合檢警偵辦。

台中市勞工局長張大春指出，對於虐嬰無法容忍，護理之家加強勞動檢查。全案移請台中地檢署偵辦，曾姓護理師裁定收押，檢警介入調查中。