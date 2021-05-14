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影／興大惠蓀林場再出新起火點 陸空下午再度馳援救火
中興大學惠蓀林場昨天也發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方雖表示目前火勢已在控制中，但據救火隊員回報，又在5公里外的小出山附近有看見火煙冒出，屬於第2處的起火點，僅火勢並不大但但救援車輛無法到達新火點，人力步行到小出山約需要3至4小時，已加速前往撲滅火苗。
花蓮空勤總隊表示，今天出動一架次黑鷹直升機前往支援，以萬大水庫為取水點，今早火勢已控制，上、下午將進行三班空中灑水滅火，下午會加派另一型的直升機進行灌求，據回報燒毀面積達達整個山頭，但惠蓀林場南方又冒新的火點，據報是小出山距離目前3林班火場直線距離約5公里。
南投消防局國姓分隊表示，所幸並無人員遭受波及，亦無建物受損，目前惠蓀林場林火仍在悶燒中，消防人員及林管處同仁以多點派駐輪守方式，隨時進行火場清理以防延燒，延燒面積約5公頃，起火原因將由相關單位鑑定中。
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