快訊

疫情延燒南部！獅子會前會長稱女兒出國 卻在高雄染疫

新北獅子會前會長1人傳23人 還有73人採檢結果未出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／興大惠蓀林場再出新起火點 陸空下午再度馳援救火

聯合報 / 記者黑中亮喻文玟／南投即時報導

中興大學惠蓀林場昨天也發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方雖表示目前火勢已在控制中，但據救火隊員回報，又在5公里外的小出山附近有看見火煙冒出，屬於第2處的起火點，僅火勢並不大但但救援車輛無法到達新火點，人力步行到小出山約需要3至4小時，已加速前往撲滅火苗。

花蓮空勤總隊表示，今天出動一架次黑鷹直升機前往支援，以萬大水庫為取水點，今早火勢已控制，上、下午將進行三班空中灑水滅火，下午會加派另一型的直升機進行灌求，據回報燒毀面積達達整個山頭，但惠蓀林場南方又冒新的火點，據報是小出山距離目前3林班火場直線距離約5公里。

南投消防局國姓分隊表示，所幸並無人員遭受波及，亦無建物受損，目前惠蓀林場林火仍在悶燒中，消防人員及林管處同仁以多點派駐輪守方式，隨時進行火場清理以防延燒，延燒面積約5公頃，起火原因將由相關單位鑑定中。

興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供
興大惠蓀林場昨天發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中。圖／讀者提供

黑鷹直升機 中興大學

延伸閱讀

PLG／辛特力大三元、延長賽救火 富邦勇士險勝夢想家

新聞眼／車用晶片關鍵在這五大廠 台積已盡力救火

SBL／裕隆被迫換洋將 找璞園喬丹救火

名導演馮小剛拍片險出包 老婆救火上陣逼哭老公

相關新聞

影／興大惠蓀林場再出新起火點 陸空下午再度馳援救火

中興大學惠蓀林場昨天也發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方雖表示目前火勢已在控制中，但據救火隊員回...

狠心！女嬰套袋連胎盤當垃圾丟 生母：生下來怕養不起

桃園市中華路13日凌晨驚傳有棄嬰，1名剛出生女嬰被用棉被包裹、套袋，丟置在騎樓的垃圾桶旁，路過民眾聽見哭聲才驚覺，翻開一...

竹北台元科技園區再傳中資挖角 私設研發及業務中心

新竹地檢署偵辦中資挖角案件再查獲竹北台元科技園區遭中資入侵，且是全球第6大、中國第3大半導體封裝測試大廠，在台私自設立研...

國道一號桃園段車禍2送醫 網友目擊：人噴出車外

國道一號南下桃園路段晚間發生車禍，2輛自小客車在國道一號50.3南下處擦撞，現場1男1女受傷送醫，詳細車禍原因有警方待調...

影／左轉車撞直行車...騎士機車都翻滾 阿伯驚嚇速閃

網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，畫面中一輛機車因為直接左轉，結果撞上另一輛直行的黑色轎...

影／蘭嶼1旅客失足落海 海巡緊急救上岸

台東蘭嶼開元港，今上午傳1旅客登船失足落海，海巡人員見狀緊急救援，順利將人救上岸，該旅客無生命危險，自行就醫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。