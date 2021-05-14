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女背嬰兒騎車摔落深1公尺水溝 兩人失去生命跡象搶救中
台中市和平區東崎路一段今天中午12時許發生機車摔落水溝意外，33歲阮姓女子騎機車胸前背著一名1歲女嬰，雙雙摔落水溝，並受困水溝內，消防人員獲報趕到場救起2人，但均已無生命跡象，救護人員立刻給予CPR，並送往東勢農民醫院搶救中。肇事原因由警方調查釐清中。
今天中午12時20分，台中市消防局獲報，指台中市和平區東崎路一段竹林派出所往達觀方向約200公尺，1名女子趴伏於路旁深約1公尺乾溝中，需救護車到場協助。
消防人員到場，發現女子身體下方還有一名1歲女嬰，兩名皆無生命跡象，考量現場距苗栗象鼻消防分隊較近，通報苗栗象鼻消防分隊同步前往協助，兩人救起後送往東勢農民醫院搶救中。
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