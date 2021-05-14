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天乾物燥！興大惠蓀林場森林火警 上午陸空支援滅火
連日天乾物燥！興大惠蓀林場也發生森林火警，上午經調派空勤直升機進行空中多次灌救後，校方表示目前火勢已在控制中，所幸並無人員遭受波及，亦無建物受損，現場由興大林管處、惠蓀林場及南投林管處、消防局等協助救災人員，進行24小時多點監控，受損面積約5公頃，起火原因將由相關單位鑑定。
花蓮空勤總隊表示，今天出動一架次黑鷹直升機前往支援，以萬大水庫為取水點，今早火勢已控制，上、下午將進行三班空中灑水滅火，據回報燒毀面積不算小，但已沒有明顯火勢。
南投消防局國姓分隊表示，目前惠蓀林場林火已控制，但山上仍在悶燒中，消防人員及林管處同仁以多點派駐輪守方式，清理火場以防延燒，延燒面積約5公頃，起火原因將由相關單位鑑定。
中興大學指出，5月13日上午11點30分，發現惠蓀林場平台區林道約1公里杜鵑林區火勢，經興大林管處同仁、南投林管處及消防局協力滅火，由於風勢大，火勢於下午5點初步已控制，上午請求空勤總隊協力出動空中滅火中，惠蓀林場及協助救災人員現場24小時監控，確認火苗不再復發為止。
中興大學並表示，受這次森林火警影響，惠蓀林場並無人員遭受波及，亦無建物受損，但5月14、15日暫停開放，原訂今日及明日有預訂住宿及用餐的旅客將訂金全額退費。
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