影／談判起口角破裂 飛車追撞機車1死1傷 警快打逮8人

新北市中和區街頭今晨發生街頭飛車追逐，兩輛汽車追趕4輛機車，一輛雙載機車當場遭撞飛，造成一死一傷，警方出動快打部隊迅速趕抵，逮捕雙方共8人到案。據了解，雙方疑似在網路上互嗆，相約談判不成，演變成街頭飛車追逐，警詢後，將涉嫌開車追人的張姓男子等3 人，依聚眾滋事及故意殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警方今天凌晨3時36分獲報，在中和區永貞路與安路路口發生追撞車禍，兩幫人馬在街頭大打出手，轄區安平派出所出動快打部隊迅速趕抵現場，當場壓制逮捕開車一方的張姓男子（19歲）及戴姓少年（16歲）和張姓男子（18歲）三人，和騎機車一方的古姓男子（18歲）、陳姓男子（18歲）等五人到案。

據了解，這起追撞車禍起因疑似17歲吳姓少年與熟識的17歲楊姓少年，雙方在網路上互嗆起爭執，一方開兩輛汽車，車上共有5人，另一方騎4輛機車共7人，今天凌晨原本相約在永和河堤外談判。

因雙方在赴約途中在永和街頭相遇，一路飛車追逐至中和區永貞路與安樂路口，騎機車的江姓男子（19歲）後載廖姓男子（18歲）因遭對方開車高速從後方追撞，二人連人帶車摔倒在地，江男骨折受傷送往雙和醫院，廖男因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，送往永和耕莘醫院急救仍宣告不治。