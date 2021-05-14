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恐嚇北捷及台中市政府 中檢依恐嚇公眾罪起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市大里區李姓板模工，因工作不順遂，3月12日發電子信件恐嚇北捷要在古亭站殺人，以及恐嚇要在台中市政府放炸彈，並附人像相片及槍枝照片，經北捷及台中市政府報警，中市警當晚在大里區查獲，李落網後供稱是酒後心情鬱卒脫序所為，台中地檢署今天依恐嚇公眾罪將他起訴。

警方調查，李男（42歲，有毒品等前科）是名板模工，因與老闆不合，3月初離職後，幾乎天天飲酒，酒後心生怨恨。李於3月12日上午在大里區住處，以手機先發電子信件至台北捷運公司，恐嚇「即將在古亭站殺人」，北捷人員立即向警報案。

李嫌隨後傳電子信件至台中市政府的市政信箱，內容是學習楊儒門模式，要在台中市政府內放炸彈，並附上他人的人頭照片、以及手槍照片，隨後以手機打電話至市府，向市府人員恐嚇稱「我要找盧秀燕，我要去她的市政府放置炸彈」、「要去市政府放置假炸彈警告盧秀燕」等語，經市府人員向轄區六分局報案。

台中市警六分局根據李嫌發電子信件位置追查，當晚在大里區查獲李嫌，除發現他的手機內有恐嚇台中市政府，要在市府內放炸彈的訊息外，也有恐嚇北捷要在古亭站殺的訊息，而李嫌被查獲後，坦承兩件恐嚇案是他所為。

警詢時，李嫌表示他是心情鬱卒，酒後脫序所做糊塗事，他對北捷及台中市政府並無不滿，全是酒後所做糊塗事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓板模工，工作不順酒後發電子信件恐嚇北捷要在古亭站殺人，以及恐嚇要在台中市政府放炸彈，經警方在大里區逮獲。圖／民眾提供
李姓板模工，工作不順酒後發電子信件恐嚇北捷要在古亭站殺人，以及恐嚇要在台中市政府放炸彈，經警方在大里區逮獲。圖／民眾提供
李姓板模工因工作不順，酒後發電子信件恐嚇北捷要在古亭站殺人，以及恐嚇要在台中市政府放炸彈，經警方在大里區逮獲。圖／民眾提供
李姓板模工因工作不順，酒後發電子信件恐嚇北捷要在古亭站殺人，以及恐嚇要在台中市政府放炸彈，經警方在大里區逮獲。圖／民眾提供
李姓板模工酒後發電子信件恐嚇北捷要在古亭站殺人，以羽恐嚇要在台中市政府放炸彈，並附槍枝（玩具槍）照片，落網後說是酒後心情鬱卒脫序所為。圖／民眾提供
李姓板模工酒後發電子信件恐嚇北捷要在古亭站殺人，以羽恐嚇要在台中市政府放炸彈，並附槍枝（玩具槍）照片，落網後說是酒後心情鬱卒脫序所為。圖／民眾提供

恐嚇 台中市 北捷

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