國中生無照騎機車轉彎摔車不治 警籲檢視機車胎紋

嘉義縣潘姓國中生昨下午下課後，從學校騎機車載陳姓同學，行經嘉135線道路與134線三岔路口，疑左轉失控摔車，2學生都受傷送醫，陳生手部骨折住院治療，潘生急救至昨晚7時許宣告不治，檢警會同法醫今天上午相驗，事故原因警方調查中。

校方表示，校方已多次宣導不可無照騎機車，據了解潘生昨天第七節下課後，到校外騎機車載陳姓學生外出、發生意外，學生家長今天上午已到校內證實不幸消息，校方將協助家長處理學生後事，持續關心陳姓學生，並做心理輔導。

16歲潘姓國中生昨騎普通重型機車，載15歲陳姓同學，從中埔往頂六方向沿嘉135線道路，行經134線三岔路口時，該處剛好下坡，潘生疑左轉失控摔車，附近居民聽到強大撞擊聲，外出才發現2學生摔車躺地上，立即報警將2生送醫急救，潘生急救至昨晚7時許不治。