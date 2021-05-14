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基隆外木山驚見年輕男性浮屍！ 身上有證件腳穿運動鞋 非泳客死因不明
基隆市外木山海興游泳池附近海域，今天上午發現一具在海面載浮載沉浮屍，海巡與消防人員打撈上岸發現已經明顯死亡，並不是一般泳客，經查死者是30歲朱姓男子，警方已報請檢方相驗，調查釐清死因。
今天上午6時48分，外木山安檢所接獲通報，海興游泳池前方約100公尺，疑似有一具大體，在海面上載浮載沉。外木山安檢所與中山消防分隊趕至搜救，出動救生艇前往並將大體打撈上岸，已經明顯死亡，外觀並沒有明顯傷痕等，是否有外力或其他原因，還要進一步釐清。
據調查，死者並沒有穿著泳衣，不是一早到海興游泳池晨泳的泳客，大體上有證件，著灰色上衣，黑色短褲、藍色運動鞋。市警局第四分局中華路派出所聯繫家屬。家屬說，他今天上午說要外出上班，也不知道怎麼會這樣。警方已報請檢方調查死因。
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