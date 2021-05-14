基隆外木山驚見年輕男性浮屍！ 身上有證件腳穿運動鞋 非泳客死因不明

基隆市外木山海興游泳池附近海域，今天上午發現一具在海面載浮載沉浮屍，海巡與消防人員打撈上岸發現已經明顯死亡，並不是一般泳客，經查死者是30歲朱姓男子，警方已報請檢方相驗，調查釐清死因。

今天上午6時48分，外木山安檢所接獲通報，海興游泳池前方約100公尺，疑似有一具大體，在海面上載浮載沉。外木山安檢所與中山消防分隊趕至搜救，出動救生艇前往並將大體打撈上岸，已經明顯死亡，外觀並沒有明顯傷痕等，是否有外力或其他原因，還要進一步釐清。