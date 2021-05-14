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竹北台元科技園區再傳中資挖角 私設研發及業務中心

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹地檢署偵辦中資挖角案件再查獲竹北台元科技園區遭中資入侵，且是全球第6大、中國第3大半導體封裝測試大廠，在台私自設立研發及業務中心，挖角台灣高科技人才，涉嫌違反兩岸人民關係條例，檢方昨天傳喚15人，並搜索3處地點，將其中3名犯罪嫌疑人各以10萬至20萬元交保。

據了解，涉嫌未經經濟部投審會許可，在台灣設立研發及業務中心的企業，就是江蘇通富微電子公司，為發展更高階晶片封裝測試技術，從2016年就開始於台元科技園區設立據點，更以超高年薪挖角台灣某上市半導體公司副董事長賴姓男子，擔任通富微電子台灣區負責人。

通富微電子於1997年在江蘇省南通市成立，並在2007年在深圳證券交易所上市，其中它的第2大股東就是中國的國家集成電路產業投資基金，從事晶片封裝測試，員工超過15000人，更被中國中央視作「國家科技重大專項骨幹承擔單位」。

新竹地檢署表示，該中資公司涉嫌違反兩岸人民關係條例第 40 之 1 條第 1 項規定，非法在台從事業務活動，昨天經指揮調查局新北市調處、新竹縣市調查站，搜索3處所，並傳喚犯罪嫌疑人及證人共計 15 人到案，檢方同時查扣薪資存摺、員工雇用合約書、保密合約書、錄取通知、員工名冊、手機、筆電等物證。

據了解，擔任台灣區負責人的賴姓男子，挖角數十名台灣高科技人才組成研發團隊為通富微效命，經專案小組檢察官共 5 人漏夜偵訊後，認為其中3人涉嫌重大，賴姓男子以20萬元交保，另外郝姓及伍姓主管各以10萬元交保。

調查局人員將證物裝箱帶走，同時檢方昨天也傳喚多人到案說明。記者巫鴻瑋／翻攝
調查局人員將證物裝箱帶走，同時檢方昨天也傳喚多人到案說明。記者巫鴻瑋／翻攝
調查局人員將證物裝箱帶走，同時檢方昨天也傳喚多人到案說明。記者巫鴻瑋／翻攝
調查局人員將證物裝箱帶走，同時檢方昨天也傳喚多人到案說明。記者巫鴻瑋／翻攝

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