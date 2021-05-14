國道1烏日段追撞事故 物流車司機受困不治

國道1號北上185公里處烏日路段今天凌晨近4時，發生一輛超商物流車不知何故追撞前方貨車，超商物流車曹姓駕駛受困在駕駛座上，狀況危急，台中市消防局獲報後，使用破壞器材破壞車體，經30分鐘搶救，協助駕駛脫困，並送醫急救。澄清醫院說，傷者經急診搶救後，仍因傷勢嚴重，在今天清晨約6時宣告不治。車禍原因由國道警方調查中。

台中市消防局說，消防局在今天凌晨3時59分獲報國道1號北上185公里處烏日路段有車禍，派遣消防隊前往救援，後國道員警在4時6分來電表示，車內有人受困，需要破壞器材協助脫困，加派烏日車組前往支援。

消防隊搶救人員在清晨4時12分到場時發現，整輛超商物流車的車頭幾乎全毀，駕駛因下肢被扭曲變形的車體夾傷，受困於駕駛座上，緊急以破壞車體將受困者，在4時42分救出受困者，當時傷者已失去呼吸心跳，立即送往澄清醫院中港院區急救。