聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道1烏日段追撞事故 物流車司機受困不治
國道1號北上185公里處烏日路段今天凌晨近4時，發生一輛超商物流車不知何故追撞前方貨車，超商物流車曹姓駕駛受困在駕駛座上，狀況危急，台中市消防局獲報後，使用破壞器材破壞車體，經30分鐘搶救，協助駕駛脫困，並送醫急救。澄清醫院說，傷者經急診搶救後，仍因傷勢嚴重，在今天清晨約6時宣告不治。車禍原因由國道警方調查中。
台中市消防局說，消防局在今天凌晨3時59分獲報國道1號北上185公里處烏日路段有車禍，派遣消防隊前往救援，後國道員警在4時6分來電表示，車內有人受困，需要破壞器材協助脫困，加派烏日車組前往支援。
消防隊搶救人員在清晨4時12分到場時發現，整輛超商物流車的車頭幾乎全毀，駕駛因下肢被扭曲變形的車體夾傷，受困於駕駛座上，緊急以破壞車體將受困者，在4時42分救出受困者，當時傷者已失去呼吸心跳，立即送往澄清醫院中港院區急救。
陳姓貨車司機表示，他是載送防水膠前往新竹，事故當時行駛外側車道時，突然被超商物流車追撞，他不知道發生什麼情況，他立即打電話向119求救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言