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國道1烏日段追撞事故 物流車司機受困不治

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

國道1號北上185公里處烏日路段今天凌晨近4時，發生一輛超商物流車不知何故追撞前方貨車，超商物流車曹姓駕駛受困在駕駛座上，狀況危急，台中市消防局獲報後，使用破壞器材破壞車體，經30分鐘搶救，協助駕駛脫困，並送醫急救。澄清醫院說，傷者經急診搶救後，仍因傷勢嚴重，在今天清晨約6時宣告不治。車禍原因由國道警方調查中。

台中市消防局說，消防局在今天凌晨3時59分獲報國道1號北上185公里處烏日路段有車禍，派遣消防隊前往救援，後國道員警在4時6分來電表示，車內有人受困，需要破壞器材協助脫困，加派烏日車組前往支援。

消防隊搶救人員在清晨4時12分到場時發現，整輛超商物流車的車頭幾乎全毀，駕駛因下肢被扭曲變形的車體夾傷，受困於駕駛座上，緊急以破壞車體將受困者，在4時42分救出受困者，當時傷者已失去呼吸心跳，立即送往澄清醫院中港院區急救。

陳姓貨車司機表示，他是載送防水膠前往新竹，事故當時行駛外側車道時，突然被超商物流車追撞，他不知道發生什麼情況，他立即打電話向119求救。

台中市消防局獲報國道1號北上烏日路段有超商物流車司機受困駕駛座，使用破壞器材破壞車體將受困駕駛救出送醫。記者趙容萱／翻攝
台中市消防局獲報國道1號北上烏日路段有超商物流車司機受困駕駛座，使用破壞器材破壞車體將受困駕駛救出送醫。記者趙容萱／翻攝

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