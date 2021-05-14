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晨起享受無目的旅行卻迷途11公里 暖警送7旬勇腳嬤返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

家住潭子區的72歲楊姓婦人，本月11日凌晨背著小背包及洋傘出門，不知不覺從潭子步行至11公里外的東區，在街道上迷失了方向，幸熱心民眾察覺有異，員警積極協助，先以警車載楊婦至派出所，通知家屬帶回，但楊婦的兒子因工作關晚間才能趕至派出所帶回母親，警主動載楊婦返家。

台中市警三分局合作派出所警員楊立達、曾郁嵐，於5月11日上午執勤時，獲報轄內精武路段有迷失老人，員警隨即前往。熱心店家表示，楊婦稍早進入店內向其問路，經仔細詢問，赫然發現她一路從潭子走到這裡，想回家卻找不到返家的路，只好請警方到場協助。

經了解，老婦自稱家住潭子區，員警更發現老婦住處距離此地車程至少需要20分鐘，詢問她為何會走到這裡，老婦說：「沒有啊～我就隨便走，不知道走到哪？」原來老婦平常喜歡就到處走動，當日清晨4點天還沒亮，就背著自己的小背包及一把陽傘出門，歷經5個小時走到了人生地不熟的東區。

楊婦打算返家時，卻不知道何處才是回家的方向。員警瞭解後，先將老婦帶返所休息並通知家屬前來，老婦見要坐警車，遲遲不敢上車，不停向員警說道：「沒關係啦，我可以自己回家。」員警見狀，靈機一動向老婦說：「坐車免錢啦！」老婦聽到「免錢」才放心地坐上巡邏車。

員警聯繫上老婦兒子，他卻因工作關晚間才能趕至派出所帶回母親，一時之間也找不到人幫忙，員警黃偉森得知家屬難處後，不忍心老婦人久待派出所，便主動護送她返回潭子住處，讓老婦得以平安返回熟悉的住家。

警方呼籲，若家中有失智或容易走失的年邁長輩，可向市府社會局申請「防走失手鍊」，或在身上配掛聯絡資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。民眾若發現疑似迷途長輩時，亦可主動詢問對方去處，將其留住並協助撥打電話報警或聯繫家屬，一同守護老寶貝，協助他們儘速返家。

家住潭子區的72歲楊姓婦人，本月11日凌晨背著小背包及洋傘出門，不知不覺從潭子步行至11公里外的東區，在街道上迷失了方向，警主動載楊婦返家。圖／警方提供
家住潭子區的72歲楊姓婦人，本月11日凌晨背著小背包及洋傘出門，不知不覺從潭子步行至11公里外的東區，在街道上迷失了方向，警主動載楊婦返家。圖／警方提供

東區 失智

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