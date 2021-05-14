快訊

直播／和平醫院1男1女確診 柯文哲、陳時中上午緊急會議

台股今早跨越萬六關卡 大盤開高走高漲逾400點

北市老婦流落中市街頭 盤纏用盡 警助她返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

78歲北市詹姓婦人本月11日南下台中尋訪親戚未獲，拄著雨傘緩慢走入派出所尋求協助，警員吳佳侖見狀後立即上前予以詢問關懷，發現詹婦身無分文，吳心生不忍，便自掏腰包，協助詹婦順利返家，這暖心舉動讓詹婦大讚波麗士超有人情味。

中市警一分局繼中派出所警員吳佳侖，於5月11日晚間10時，見一名年邁的婦人拄著雨傘緩慢走入派出所尋求協助，經吳了解，78歲的北市詹姓婦人要南下台中找一位親戚，但自己已記不清楚這名親戚的聯繫方式和住址，僅憑著自己的記憶，找了幾個地方後，仍然沒有這名親戚下落。

詹婦找了許多記憶可能的地點後，發現自己身上的旅費已用盡，又一時連繫不上台北的家人，無法購買車票回台北，心情非常慌張，只好走到派出所尋求協助，吳聽聞後，隨即查詢當日的火車時刻表，惟返回臺北的最後一班車已離去。

吳見天色已晚，擔心詹姓婦人一人在外流浪，想了想之後，希望能盡速幫助詹姓婦人返家休息，因此自掏腰包給予詹姓婦人車費及應急費。同時，吳擔心詹姓婦人車子坐過頭，也寫了一張小字條，上面註記客運出發時間、起訖地及員警之單位及姓名，並告訴詹姓婦人若忘記要坐車到哪邊，就拿起這張紙，這樣就不會忘記了。詹婦見吳此舉動，感激不已說「謝謝警察大人幫忙，讓自己離家背景仍有依靠。」。

分局長孫太康表示平時同仁在勤區查察、巡邏相關勤務時，發現有困難的民眾時，會主動連繫相關單位或是社福團體來做協助幫忙，讓民眾感覺警察不只是取締而已，更有鐵漢柔情的一面。而民眾所回報的笑顏，也讓員警更加有動力維護治安。

78歲北市詹姓婦人，南下台中尋訪親戚未獲，警員吳佳侖見狀詢問關懷，發現詹婦身無分文，吳心生不忍，便自掏腰包，協助詹婦順利返家。圖／警方提供
78歲北市詹姓婦人，南下台中尋訪親戚未獲，警員吳佳侖見狀詢問關懷，發現詹婦身無分文，吳心生不忍，便自掏腰包，協助詹婦順利返家。圖／警方提供

警察 北市

延伸閱讀

北市大安區新建案 勁漲八成

議員憂珍貴文物凋零 北市官員答詢頻跳針、插話

大停電！北市電梯受困54件、發電機冒煙24件

興達電廠停機北市126號誌不亮 下班尖峰警員繃緊神經

相關新聞

國道一號桃園段車禍2送醫 網友目擊：人噴出車外

國道一號南下桃園路段晚間發生車禍，2輛自小客車在國道一號50.3南下處擦撞，現場1男1女受傷送醫，詳細車禍原因有警方待調...

國道1烏日段追撞事故 物流車司機受困不治

國道1號北上185公里處烏日路段今天凌晨近4時，發生一輛超商物流車不知何故追撞前方貨車，超商物流車曹姓駕駛受困在駕駛座上...

晨起享受無目的旅行卻迷途11公里 暖警送7旬勇腳嬤返家

家住潭子區的72歲楊姓婦人，本月11日凌晨背著小背包及洋傘出門，不知不覺從潭子步行至11公里外的東區，在街道上迷失了方向...

國道貨車物流車車禍 一人不治

國道1號北上185公里處烏日路段今天凌晨近4時，一輛物流車與貨車車禍，貨車駕駛無大礙，但物流車駕駛受困車內，消防人員救出...

暗夜縱火？ 20輛機車燒毀

台中市西屯區永福路昨天凌晨驚傳疑似縱火，廿輛機車、電動車被燒成骨架，另有一輛汽車被波及；監視器顯示五十六歲曾姓男子案發前...

路況不熟轎車橫放阻斷交通 警員築造斜坡讓汽車脫困

1名外地人把車開進基隆市龍安街一帶的小路，倒車停車時沒注意空地與街道有落差，橫卡在路中間。員警前往處理，就地取材利用碎石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。