北市老婦流落中市街頭 盤纏用盡 警助她返家

78歲北市詹姓婦人本月11日南下台中尋訪親戚未獲，拄著雨傘緩慢走入派出所尋求協助，警員吳佳侖見狀後立即上前予以詢問關懷，發現詹婦身無分文，吳心生不忍，便自掏腰包，協助詹婦順利返家，這暖心舉動讓詹婦大讚波麗士超有人情味。

中市警一分局繼中派出所警員吳佳侖，於5月11日晚間10時，見一名年邁的婦人拄著雨傘緩慢走入派出所尋求協助，經吳了解，78歲的北市詹姓婦人要南下台中找一位親戚，但自己已記不清楚這名親戚的聯繫方式和住址，僅憑著自己的記憶，找了幾個地方後，仍然沒有這名親戚下落。

詹婦找了許多記憶可能的地點後，發現自己身上的旅費已用盡，又一時連繫不上台北的家人，無法購買車票回台北，心情非常慌張，只好走到派出所尋求協助，吳聽聞後，隨即查詢當日的火車時刻表，惟返回臺北的最後一班車已離去。

吳見天色已晚，擔心詹姓婦人一人在外流浪，想了想之後，希望能盡速幫助詹姓婦人返家休息，因此自掏腰包給予詹姓婦人車費及應急費。同時，吳擔心詹姓婦人車子坐過頭，也寫了一張小字條，上面註記客運出發時間、起訖地及員警之單位及姓名，並告訴詹姓婦人若忘記要坐車到哪邊，就拿起這張紙，這樣就不會忘記了。詹婦見吳此舉動，感激不已說「謝謝警察大人幫忙，讓自己離家背景仍有依靠。」。