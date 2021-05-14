路況不熟轎車橫放阻斷交通 警員築造斜坡讓汽車脫困

1名外地人把車開進基隆市龍安街一帶的小路，倒車停車時沒注意空地與街道有落差，橫卡在路中間。員警前往處理，就地取材利用碎石與磚塊推成斜坡，順利讓汽車脫困。

基隆市警一分局13日表示，南榮路派出所警員劉宇城12日中午接獲報案，表示有車輛堵住通道，需要「協助」。劉員到場時發現，1台轎車橫卡在龍安街的小路，雙向都無法通行。

駕駛人向劉員說，他不是在地人，因為不熟悉路況，沒有注意停車空地與街道有高度落差，試圖停車時卡在路中間，進退不得，只好打報警電話請求協助。

劉員認為，這輛車已造成交通受阻，等待拖吊車來拖離得耗不少時間，觀察車輛狀況後，把路旁的碎石與磚塊，堆放在轎車輪胎處形成斜坡道，再請駕駛人嘗試倒車，順利讓轎車脫困。