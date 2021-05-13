台中停電沒號誌 公益商圈兩車不禮讓撞一團幸無人傷

今天下午因台電興達廠事故，造成多個縣市停電，台中市陸續傳出道路交通號誌不亮的狀況，南屯區大墩路、大墩十一街就發生一起因交通號誌故障，而導致兩車互不相讓，在路口交叉撞的交通事故，幸好僅車損，駕駛都無受傷，警方初判，兩人行經路口未依規定減速、讓車而釀禍，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。

今天全台各地都因興達電廠的事故，造成停電狀況，台中市區也有多處路段交通號誌不亮，今天下午5時許，洪姓男子（43歲）駕駛黑色轎車沿南屯區大墩路往大墩十二街方向行駛，而童姓男子（33歲）則是駕駛白色休旅車，沿大墩十二街行駛，兩車行經大墩路、大墩十二街口時，該處的交通號誌燈因停電不亮，兩車疑未減速，在路口交叉撞。

車禍造成洪的左側車身有受損，另外童的休旅車則是車頭受損，台中市第四警分局交通分隊獲報到場後，對二人酒測，二人都無酒精濃度，也沒受傷，初判為行經路口未減速、禮讓，才會釀禍，詳細的事故原因，有待交大事故組釐清。

台中市第四警分局表示，因停電的關係，導致交通號誌燈不亮，籲請用路人行經路口時，減速慢行，依現場警員、義交疏導通行，若現場無警員、義交，也請減速、注意左右有無來車後再通行，以免發生危險。