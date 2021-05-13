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桃園2月大早產女嬰突猝死 新手爸查無過失獲不起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名2個多月大女嬰突然猝死，醫院診斷出顱內出血，檢方相驗起初懷疑林姓生父有過失，但他喊冤稱女嬰是早產兒，一家都很小心照顧；法醫解剖研判女嬰是受搖晃才腦出血，死亡原因應是意外，檢方也認為查無虐待傷勢及行為，認為林嫌疑不足偵結不起訴。

檢警調查，林男平時在外工作，2017年國慶連假回家時，短暫照顧他剛出生2個月的女兒，明知她早產卻未注意，竟大力搖晃安撫，不久後女嬰突然抽搐、呼吸急促，林嚇得施作CPR並叫救護車，但女嬰到院前就已死亡經急救仍無效，檢方相驗後依過失致死罪嫌簽分偵辦。

檢方訊時林矢口否認，辯稱照顧小孩前3天都沒異狀，只是晚上愛哭，他會和妻子輪流抱起來搖一搖；當天安撫玩女兒，隔一陣子後見她呼吸怪怪的，還有點抽搐，打給太太並叫救護車，自己和妻子平時都會有把女兒舉高的動作。

法醫解剖時，女嬰無外傷，發育及營養狀況良好，沒有受虐直接證據，但頭部腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血；因女嬰送醫時就被診斷出顱內出血，研判因她是早產兒腦部發育不全，受搖晃或急救時按壓引發顱內出血致死，死亡方式應為意外。

女嬰的外婆也證稱，女婿和外孫女相處滿好的，林男和家人都沒有衝突，也沒看過有拋小孩的動作，因為是早產兒所以照顧都很小心。

檢方認為，女嬰雖有可能是搖晃導致顱內出血，但究竟是何時造成難以判斷，不能直接認定是林男所為，且照顧期間仍有其他家人同在，認為林嫌疑不足不起訴。

桃園1名2個多月大女嬰猝死，檢方認為林姓生父查無過失不起訴。示意圖／ingimage
桃園1名2個多月大女嬰猝死，檢方認為林姓生父查無過失不起訴。示意圖／ingimage

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