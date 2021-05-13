超驚險！7旬翁開車遊金門疑恍神 險倒栽蔥入池塘

一名來金門旅遊年約70歲的陳姓男子，今天下午駕駛自小客車，沿環島西路經吳厝路口欲左轉往賢庵國小方向行駛時，疑因身體不適或是恍神操作不當，自撞路旁欄杆，險些倒栽蔥掉入池塘翻覆，好在池塘旁的欄杆將車輛攔住，才沒造成滅頂之災。警方對陳姓駕駛進行酒測，已排除酒駕。

金城分局今天表示，金門縣環島西路一段吳厝路口於今日下午15時13分許發生一起交通事故，陳姓男子駕駛自小客車沿環島西路經吳厝路口欲左轉往賢庵國小方向行駛時，疑因恍神操作不當，自撞路旁欄杆，險些倒栽蔥掉入池塘翻覆。

警方表示，幸好現場剛好有施工單位見狀，立即伸出援手利用堆高機以鐵鍊固定車身，待金城消防分隊人員到場後，協助將陳姓駕駛救援脫困，不少經過的民眾看到，都不禁捏把冷汗，而駕駛經救出脫困後送醫，所幸僅輕傷並無大礙，但仍驚魂未定。

警方也當場對陳姓駕駛實施酒測，初步排除無飲酒駕車行為，至於詳細肇事原因金城分局尚在釐清中。

在旁協助的工人也說，他們在附近施工，聽到砰然巨響，趕緊到場察看，就發現車子整個倒栽蔥開進池塘，好在近期久旱未雨，池水接近乾枯，再加上池邊欄杆適度緩衝，車子才未掉落水池中，不然恐有滅頂之虞，相當危險。

金城分局也提醒民眾，平時開車時應多注意身體狀況及路況，尤其地區人口老年人化，開車族群居多，反應較慢，另對於一般慢性疾病患者，如有身體不適、服用藥物等出門時也要特別注意，切勿勉強上路，避免交通事故發生。