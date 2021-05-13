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國道一號5車連環撞 1車自燃2人受傷

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

莊姓男子今天下午2時許駕駛大貨車，行經國道一號北向358.6公里楠梓路段輔助車道，疑因未保持安全距離，往前追撞楊姓男子駕駛轎車，再連續追撞3輛車，造成楊男轎車起火燃燒，其中2人翻車受傷，現場塞車延長近5公里，現場於下午3點11分排除。

據了解，莊男（51歲）今天下午駕車行經國道一號楠梓段輔助車道，疑似未保持安全距離，往前撞上楊男（24歲）轎車，再推撞薛姓男子（59歲）駕駛小貨車及黃姓男子（63歲）轎車，薛男再往中線偏移撞上曾姓男子（38歲）駕駛曳引聯結車，薛男小貨車因不明原因側倒外線車道，薛男及車上乘客自行爬出，肢體輕微擦傷，楊男轎車則突然起火自燃沒有受傷。

警方到場為現場駕駛實施酒測值皆為零，楊男轎車火勢於下午3點11分撲滅，排除遭撞轎車，詳細肇事原因有待調查。

車禍現場封鎖外線車道及輔助車道，造成車速一度低於每小時10公里，回堵近5公里，車禍時正值全台大停電，該路段1968即時影像大當機，有駕駛為趕路回家塞在路上，成為另類受災戶。

國道一號今天下午發生5車連環撞正逢全台大停電，岡山、楠梓段1968app即時影像大當機。圖／翻攝自1968app
國道一號今天下午發生5車連環撞正逢全台大停電，岡山、楠梓段1968app即時影像大當機。圖／翻攝自1968app
國道一號今天下午發生5車連環撞，其中2人受傷、1車自燃。記者陳玫伶／翻攝
國道一號今天下午發生5車連環撞，其中2人受傷、1車自燃。記者陳玫伶／翻攝
國道一號今天下午發生5車連環撞，其中2人受傷、1車自燃。記者陳玫伶／翻攝
國道一號今天下午發生5車連環撞，其中2人受傷、1車自燃。記者陳玫伶／翻攝
國道一號今天下午發生5車連環撞，其中2人受傷、1車自燃。記者陳玫伶／翻攝
國道一號今天下午發生5車連環撞，其中2人受傷、1車自燃。記者陳玫伶／翻攝
國道一號今天下午發生5車連環撞，其中2人受傷、1車自燃。記者陳玫伶／翻攝
國道一號今天下午發生5車連環撞，其中2人受傷、1車自燃。記者陳玫伶／翻攝

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