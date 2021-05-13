新北男在桃園龜山養雞鴨 轎車沒電險困深山

新北市一名周姓男子平時在龜山地區養雞鴨，昨下午除完草要離開時，車輛竟然發不動，差點獨困山區，警方接獲報案後，到場隨車接電，周男轎車才順利發動，順利回家。

周姓男子（48歲）住新北市，在龜山區大坑里山區有田地，平時飼養雞鴨鵝享受田園生活，昨（12日）下午整理完工寮旁雜草後，準備駕車返家，結果車輛突然發不動，由於周圍人跡罕至，才致電警方請求協助。

轄區大坑派出所員警到場，確認周男轎車的電池電力減弱才導致無法啟動，便從後車廂拿出接電器材，藉警車電力順利發動周男車輛。

周男表示，由於附近沒有鄰居可以尋求協助，擔心天色漸暗，身處山區恐有危險，才致電警方，並表示還好有警方協助，自己才得以平安回家。