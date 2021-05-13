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新北男在桃園龜山養雞鴨 轎車沒電險困深山

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

新北市一名周姓男子平時在龜山地區養雞鴨，昨下午除完草要離開時，車輛竟然發不動，差點獨困山區，警方接獲報案後，到場隨車接電，周男轎車才順利發動，順利回家。

周姓男子（48歲）住新北市，在龜山區大坑里山區有田地，平時飼養雞鴨鵝享受田園生活，昨（12日）下午整理完工寮旁雜草後，準備駕車返家，結果車輛突然發不動，由於周圍人跡罕至，才致電警方請求協助。

轄區大坑派出所員警到場，確認周男轎車的電池電力減弱才導致無法啟動，便從後車廂拿出接電器材，藉警車電力順利發動周男車輛。

周男表示，由於附近沒有鄰居可以尋求協助，擔心天色漸暗，身處山區恐有危險，才致電警方，並表示還好有警方協助，自己才得以平安回家。

大坑派出所所長于永維表示，派出所每月偶爾會協助轄區救電服務，提醒民眾出門前務必檢查車輛油、電，可避免受困山區，造成不便。

大坑派出所員警隨車接電，助周男順利發動車輛。記者楊湛華／翻攝
大坑派出所員警隨車接電，助周男順利發動車輛。記者楊湛華／翻攝

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