新北男在桃園龜山養雞鴨 轎車沒電險困深山
新北市一名周姓男子平時在龜山地區養雞鴨，昨下午除完草要離開時，車輛竟然發不動，差點獨困山區，警方接獲報案後，到場隨車接電，周男轎車才順利發動，順利回家。
周姓男子（48歲）住新北市，在龜山區大坑里山區有田地，平時飼養雞鴨鵝享受田園生活，昨（12日）下午整理完工寮旁雜草後，準備駕車返家，結果車輛突然發不動，由於周圍人跡罕至，才致電警方請求協助。
轄區大坑派出所員警到場，確認周男轎車的電池電力減弱才導致無法啟動，便從後車廂拿出接電器材，藉警車電力順利發動周男車輛。
周男表示，由於附近沒有鄰居可以尋求協助，擔心天色漸暗，身處山區恐有危險，才致電警方，並表示還好有警方協助，自己才得以平安回家。
大坑派出所所長于永維表示，派出所每月偶爾會協助轄區救電服務，提醒民眾出門前務必檢查車輛油、電，可避免受困山區，造成不便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言